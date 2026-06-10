Tenis

Bartůňková nezvládla v Hertogenboschi dohrávku prvního kola


před 46 mminutami|Zdroj: ČTK

Tenistka Nikola Bartůňková nezvládla na trávě v Hertogenboschi dohrávku prvního kola s Hanne Vandewinkelovou. Duel, který byl v úterý kvůli dešti přerušen ve třetím setu, nakonec prohrála 6:4, 6:7, 5:7. Belgičanku čeká další česká soupeřka, o čtvrtfinále se utká s osmou nasazenou wimbledonskou šampionkou Barborou Krejčíkovou.

Dvacetiletá Bartůňková odehrála minulý týden první profesionální turnaj na trávě a na challengeru WTA v Birminghamu došla až do finále.

Ve vyrovnaném duelu proti o dva roky starší Vandewinkelové ale nedokázala na úspěšné tažení navázat. Ve třetí sadě v úterý dvakrát přišla o podání a za stavu 2:3 zápas přerušil déšť.

Ve středečním pokračování sice v desátém gamu na příjmu odvrátila dva mečboly, sebrala soupeřce podání a vyrovnala na 5:5, vzápětí ale znovu přišla o servis. Vandewinkelová, která do hlavní soutěže prošla coby 97. hráčka světového žebříčku z kvalifikace, pak už zápas dopodávala.

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