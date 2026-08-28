Tenis

Havlíčková si poprvé zahraje v hlavní soutěži grandslamu, uspěl i Svrčina


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Lucie Havlíčková uspěla na US Open v kvalifikaci a poprvé v seniorské kariéře si zahraje hlavní soutěž grandslamového turnaje. Rozhodující duel zvládl i Dalibor Svrčina a představí se ve Flushing Meadows poprvé v hlavním pavouku.

Jednadvacetiletá Havlíčková porazila v zápase 3. kola kvůli dešti rozloženého do dvou dnů 6:0, 6:4 Japonku Nao Hibinovou, jež o kolo dřív vyřadila Annu Siskovou. Na grandslamech aktuálně 225. hráčka žebříčku sbírala úspěchy na juniorské úrovni, v roce 2022 získala double na Roland Garros a několik měsíců nato byla na US Open ve finále dvouhry a vyhrála čtyřhru. V polovině roku 2024 pak kvůli psychické únavě přerušila na rok kariéru a nyní zaznamenala jeden z největších seniorských úspěchů.

Svrčina musel ve 3. kole otáčet duel proti domácímu Mackenziemu McDonaldovi a Američana porazil 4:6, 6:2 a 7:5. Počtvrté v kariéře si tak třiadvacetiletý ostravský rodák zahraje na grandslamu, ale poprvé na US Open.

Výsledky kvalifikace US Open

Muži – 3. kolo:

Svrčina (8-ČR) – McDonald (28-USA) 4:6, 6:2, 7:5.

Ženy – 3. kolo:

Havlíčková (ČR) – Hibinová (Jap.) 6:0, 6:4.

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