Francouzská tenistka Diane Parryová získala v Monterrey první titul na okruhu WTA. Ve finále porazila 6:4, 0:6, 6:3 druhou nasazenou Elise Mertensovou z Belgie, která v pátek zastavila tažení Nikoly Bartůňkové. Dvacetiletá Češka nedotáhla semifinále s Mertensovou z vedení 6:1 a 3:0.
Na rozjetou Parryovou o den později zkušená Belgičanka nestačila. Třiadvacetiletá Francouzka se vzpamatovala z „kanára“ ve druhé sadě, v rozhodující si vypracovala náskok 5:1 a o tři gamy později 50. hráčka světového žebříčku svůj životní zápas dopodávala.
Jako šampionka turnaje WTA 500 tak Parryová dorazí do New Yorku na závěrečný grandslam sezony. Rozehraje ho proti Švýcarce Viktoriji Golubicové.
Výsledky turnaje v Monterrey
Výsledky turnaje v Monterrey
Dvouhra – finále: Parryová (Fr.) – Mertensová (2-Belg.) 6:4, 0:6, 6:3.
Čtyřhra – finále: Sü I-fan, Jointová (Čína/Austr.) – Lumsdenová, Kozyrevová (Brit./Rus.) 6:2, 4:6, 10:5.