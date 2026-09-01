Knutsonová a Havlíčková v grandslamové premiéře dohrály v 1. kole

Gabriela Knutsonová ani Lucie Havlíčková při debutech v hlavní soutěži grandslamu nepostoupily do 2. kola US Open. Devětadvacetiletá Knutsonová prohrála na newyorském betonu 3:6, 3:6. O osm let mladší Havlíčková podlehla stejným poměrem Maďarce Anně Bondárové.
Devětadvacetiletá Knutsonová, která prošla do hlavní soutěže z kvalifikace, doplatila proti Lysové na pět ztracených podání a 31 nevynucených chyb. Využila jen dva z 12 brejkbolů a v obou setech nedotáhla nadějně rozehraný úvod.
Česká tenistka vstoupila do utkání, jehož začátek o téměř čtyři hodiny odložil déšť, brejkem a získala náskok 2:0. O něj ale vzápětí přišla a od stavu 3:3 už uhrála jen dva fiftýny. Ve druhé sadě vedla Knutsonová dokonce 3:0, ale prohrála následujících šest her a s nimi i celý zápas.
Havlíčková bojovala se 73. tenistkou světa Bondárovou hodinu a 40 minut. Stejně jako Knutsonová uhrála šest gamů, vedle 27 vítězných míčů zaznamenala 39 nevynucených chyb.
Vítězka juniorského US Open z roku 2022 ze čtyřhry Havlíčková nevyužila v prvním setu vedení 2:1 s výhodou brejku, následně přišla dvakrát o servis.
Ve druhém setu česká hráčka prohrávala už 1:4, a ačkoliv se po dvou vyhraných gamech na soupeřku dotáhla, v osmé hře nevyužila další čtyři brejkboly. Bondárová poté dovedla duel na příjmu čistou hrou k vítězství.
Výsledky tenisového US Open
Výsledky tenisového US Open
Dvouhra muži – 1. kolo: Cobolli (5-It.) – Comesaňa (Arg.) 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:4, Fritz (9-USA) – Blanch (USA) 6:3, 6:2, 6:4.
Dvouhra ženy – 1. kolo: Lysová (Něm.) – Knutsonová 6:3, 6:3, Bondárová (Maď.) – Havlíčková 6:3, 6:3, Keysová (22-USA) – Kornějevová (Rus.) 7:5, 6:4, Rybakinová (2-Kaz.) – Frodinová (USA) 6:3, 6:2, Starodubcevová (Ukr.) – Seidelová (Něm.) 6:2, 6:2.