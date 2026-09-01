Nosková po postupu: Snad už další utkání nebude tak vypjaté

Wimbledonská šampionka Linda Nosková ocenila po postupu do druhého kola US Open, jak se vypořádala před utkáním se změnou kurtu i nepříznivým vývojem. Přestože prohrávala s domácí Katie Volynetsovou v prvním setu 2:5, zvítězila nakonec 7:5, 6:1. V rozhovoru s českými novináři se pochlubila, že před startem turnaje v New Yorku stihla navštívit s Marií Bouzkovou představení Harry Potter a prokleté dítě, kde se setkala s hercem Tomem Feltonem.
„Upřímně ani nevím, jak se mi podařilo ten první set otočit. Bylo to těžké, Katie hrála dobře. Vím, že teď přijela z turnaje, kde se jí dost dařilo,“ řekla Nosková, která plní ve Flushing Meadows roli nasazené šestky. „Po prvním setu jsem si samozřejmě oddechla. Jsem ráda, že jsem ten set otočila. Doufám, že v tom, jak jsem hrála druhou sadu, budu pokračovat i v dalším zápase,“ uvedla.
Jednadvacetiletá Češka měla původně hrát duel na kurtu číslo 11. Organizátoři ale nakonec zápas přesunuli na druhý největší dvorec Louise Armstronga. „Už se mi to párkrát stalo a nikdy to pro mě není nejkomfortnější, protože jsem už mentálně nastavená na něco jiného. Kurt se střechou nebo bez ní je jiný a první zápas je vždy ošidný. Těch věcí tam bylo hodně,“ podotkla.
Přestože zápas proti 78. hráčce světa Volynetsové neprobíhal podle přestav, Nosková si váží toho, že ho nakonec zvládla. Uspěla i přes 33 nevynucených chyb a 10 dvojchyb. „Když člověk otočí takové zápasy, kde je trochu drama, a najde svou hru, tak to vždy pomůže. Doufám, že další utkání už pro mě nebude tak vypjaté. Mám den na trénink a na to, abych si na ty podmínky zvykla ještě o trochu víc,“ řekla Nosková, která v dalším kole narazí na Lanlanu Tararudíovou z Thajska.
První duel na grandslamu z pozice letošní wimbledonské šampionky si svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy nechtěla příliš připouštět. „Přibylo samozřejmě mediální pozornosti a věcí, které musím dělat mimo kurt. Je to ale taková aktivita, kterou proplouvám a neberu si ji moc k tělu. Pro mě je hlavně důležité, abych na kurtu přemýšlela a chovala se stejně jako předtím,“ uvedla Nosková, jejíž maximem v New Yorku je zatím loňské 3. kolo.
Stejně jako ve Wimbledonu má své rituály, tentokrát jsou však jiné. „Na každém turnaji dělám úplně něco jiného. Když to funguje, pokračuju v tom. Ve Wimbledonu to ale bylo něco, co se tady ani nedá dělat. Měli jsme například svůj dům a časový harmonogram byl úplně jiný,“ podotkla Nosková.
Před startem turnaje zašla s Bouzkovou do centra New Yorku. Na Broadwayi navštívily představení Harry Potter a prokleté dítě. „Po představení jsme se dostaly i do zákulisí za herci a pozdravily jsme se s originálním Dracem Malfoyem – panem Tomem Feltonem. Na Broadwayi jsem byla už asi na sedmé show. Tato byla fakt super, takže ji doporučuju,“ uvedla Nosková a souhlasila, že Felton je i tenisový fanoušek. „Ano, o tenise něco věděl. A ti dva hlavní herci show říkali, že se na nás přijdou podívat a že nám budou fandit,“ doplnila Nosková.