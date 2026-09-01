Postup jako narozeninový dárek. Oslava ale bude až po turnaji, říká Menšík

Jakub Menšík bral postup do druhého kola US Open jako dárek ke svým jednadvacátým narozeninám. V New Yorku vyhrál nad Japoncem Šintarem Močizuki 6:1, 6:4, 7:5. Oslavy však chystá až po turnaji.
„Jsme v tenisovém prostředí, takže poslední čtyři roky jsem slavil narozeniny vždy tady v Americe v New Yorku. Poslední roky to vyšlo i tak, že jsem měl vždy den volna. Tohle vítězství je tedy pěkný dárek k narozeninám,“ uvedl Menšík.
V otázce, zda po postupu využije volný den k tomu, aby si dal symbolické pivo, však má jasno. „Určitě ne. Pro mě je nejdůležitější turnaj a teprve po něm možná uvidíme, jak to bude a kolik bude času. Možná bude i dodatečně nějaká malá společná oslavička k titulu z mixu,“ řekl Menšík, který minulý týden vyhrál v New Yorku smíšenou čtyřhru s Karolínou Muchovou.
Právě tento úspěch, kdy s Muchovou vyhrál všechny čtyři zápasy a získal první grandslamový titul, pomohl Menšíkovi k sebejistotě. Úspěch v něm ještě několik dní rezonoval. „Teď už mi to ale přijde jako jiný turnaj. V tom mixu bylo skvělé, že jsem se dostal do zápasového rytmu a tempa. To mi v dnešním utkání také určitě pomohlo,“ uvedl Menšík.
Vítěz loňského turnaje Masters v Miami a semifinalista letošního Roland Garros završil úspěšný český den, kdy ve Flushing Meadows postoupilo do 2. kola šest ze sedmi hráčů. Uspěli také Dalibor Svrčina, Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bouzková a Kateřina Siniaková. „Je to skvělé pro český tenis a celou republiku. Vím, že se do hlavní soutěže vešlo 17 hráčů. Na tak malou zemi je neskutečné, že jsme schopní vyprodukovat tolik zástupců. Určitě jsem strašně rád, že mohu být mezi nimi,“ prohlásil Menšík.