Keysová v Melbourne titul neobhájí, Siniaková je v mixu ve čtvrtfinále


26. 1. 2026Aktualizovánopřed 27 mminutami|Zdroj: ČTK
Cesta Keysové za obhajobou titulu skončila v osmifinále
Madison Keysová titul na Australian Open neobhájí. V osmifinále prohrála 3:6 a 4:6 s Jessicou Pegulaovou, která je turnajovou šestkou. Ta se ve čtvrtfinále utká se čtvrtou nasazenou Amandou Anisimovou, která porazila 7:6 a 6:4 Wang Sin-jü. Postoupili také Jelena Rybakinová a Lorenzo Musetti.

Jednatřicetiletá Američanka Pegulaová měla zápas pod kontrolou. Rychle odskočila na 4:1 a úvodní set vyhrála za 32 minut. Podobný průběh měla i druhá sada, v jejímž úvodu nasazená devítka Keysová dvakrát ztratila servis. Pegulaová sice jednou přišla o podání, ale další komplikace nepřipustila.

Keysová uznala, že její krajanka diktovala tempo. Litovala nevyužitých nadějných momentů ve druhé sadě. „Byly tam nějaké šance na brejk, s nimiž jsem nebyla úplně spokojená, dělala jsem rychlé chyby a nehrála jsem ty nejlepší míče v důležitých chvílích,“ uvedla.

Mezi nejlepší osmičkou ženské dvouhry ji čeká další americký souboj tentokrát s výše postavenou Anisimovovou. Ta pro sebe první set v souboji s čínskou přemožitelkou Lindy Noskové rozhodla v tie-breaku, který vyhrála 7:4. Ve druhé sadě odskočila na 4:2 a utkání hladce dopodávala do konce.

Bez problémů zvládla osmifinále wimbledonská šampionka z roku 2022 Jelena Rybakinová. Světová pětka vyhrála duel s Belgičankou Elise Mertensovou 6:1 a 6:3. Při vlastním podání povolila soupeřce jediný brejkbol, který odvrátila, a sama získala servis Mertensové čtyřikrát.

Do čtvrtfinále mužské dvouhry postoupil pátý nasazený Lorenzo Musetti. Třiadvacetiletý Ital, který ve 3. kole v pětisetové bitvě udolal Tomáše Macháče, přehrál hladce 6:2, 7:5 a 6:4 Američana Taylora Fritze. Vysloužil si tím duel se čtyřiadvacetinásobným grandslamovým šampionem Novakem Djokovičem, kterého kvůli zranění pustil bez boje mezi posledních osm Jakub Menšík.

Siniaková v mixu i mužský pár Nouza, Rikl jsou na Australian Open ve čtvrtfinále

Kateřina Siniaková společně se Semem Verbeekem, s nímž loni vyhrála Wimbledon, postoupili do čtvrtfinále mixu. Mezi posledních osm párů se v mužské čtyřhře dostali Petr Nouza a Patrik Rikl, kteří vyřadili nasazené dvojky.

Jedenáctinásobná grandslamová šampionka ve čtyřhrách Siniaková po vyřazení ze dvouhry zatím na úvodním grandslamu sezony úspěšně pokračuje v obou deblových soutěžích. V mixu s Nizozemcem Verbeekem porazili šestou nasazenou čínsko-německou dvojici Čang Šuaj, Tim Pütz 4:6, 6:2 a 10:8.

Nouza s Riklem udolali Harriho Heliövaaru z Finska a Brita Henryho Pattena, druhý nejvýše nasazený pár, ve dvou zkrácených hrách. První tie-break vyhráli nenasazení čeští tenisté 7:4, druhý 8:6. Ve čtvrtfinále narazí na americko-britskou dvojici Christian Harrison, Neal Skupski, což jsou turnajové šestky.

Výsledky Australian Open

Muži:

Dvouhra – 4. kolo:
Musetti (5-It.) – Fritz (9-USA) 6:2, 7:5, 6:4.
Čtyřhra – 3. kolo:
Nouza, Rikl (ČR) – Helövaara, Patten (2-Fin./Brit.) 7:6 (7:4), 7:6 (8:6).

Ženy:

Dvouhra – 4. kolo:
Anisimovová (4-USA) – Wang Sin-jü (Čína) 7:6 (7:4), 6:4, Pegulaová (6-USA) – Keysová (9-USA) 6:3, 6:4, Rybakinová (5-Kaz.) – Mertensová (21-Belg.) 6:1, 6:3.
Smíšená čtyřhra – 2. kolo:
Siniaková, Verbeek (ČR/Niz.) – Čang Šuaj, Pütz (Č-ína/Něm.) 4:6, 6:2, 10:8.

Juniorky:

Dvouhra – 2. kolo:
A. Kovačková (1-ČR) – Russellová (Austr.) 6:3, 6:0, Zolotarjovová (Rus.) – J. Kovačková (2-ČR) 7:5, 6:4.
Čtyřhra – 1. kolo:
A. Kovačková, J. Kovačková (1-ČR) – Kümrüová, Lin Jü-ťün (Tur./Čína) 6:2, 6:2, Heřmanová, Žoldáková (ČR) – Šao Jü-šan, Sun Sin-žan (4-Čína) 3:6, 7:6 (8:6), 10:5, Hettlerová, Stojanovová (ČR/Niz.) – Mildrenová, Nishikawaová (Austr.) 6:3, 6:2.

