Světové jedničky Aryna Sabalenková a Carlos Alcaraz postoupily do čtvrtfinále Australian Open, i čtvrtý zápas na grandslamu v Melbourne přitom zvládly bez ztráty setu. Běloruska porazila devatenáctiletou kanadskou debutantku Victorii Mbokovou 6:1, 7:6, Alcaraz vyřadil Američana Tommyho Paula po setech 7:6, 6:4, 7:5. Learner Tien porazil v osmifinále trojnásobného finalistu turnaje Daniila Medvěděva 6:4, 6:0 a 6:3 a má nové maximum na grandslamu.
Sabalenková zvládla rekordní dvacátý grandslamový tie-break za sebou
Mboková se proti Sabalenkové v druhé sadě za stavu 1:4 vzchopila. Dvakrát připravila běloruskou favoritku o podání, odvrátila tři mečboly a dovedla set do tie-breaku.
V tom ale uspěla Sabalenková a prodloužila svou rekordní grandslamovou šňůru na 20 vyhraných zkrácených her za sebou.
„Na svůj věk je to neuvěřitelná hráčka,“ ocenila soupeřku sedmadvacetiletá Sabalenková, která usiluje o pátý grandslamový titul. V Melbourne triumfovala dvakrát, loni podlehla ve finále Američance Madison Keysové.
Ve čtvrtfinále bude mít ještě mladší soupeřku, osmnáctiletou Američanku Ivu Jovicovou. Ta se blýskla jednoznačným vítězstvím 6:0, 6:1 nad Julií Putincevovou z Kazachstánu v zápase, který trval pouhých 53 minut.
Dvaadvacetiletý Alcaraz má už šest grandslamových trofejí, ale v Melbourne je jeho maximem čtvrtfinále. V tom bude letos jeho protivníkem domácí tenista Alex de Minaur, který hladce 3:0 přešel přes Kazacha Alexandera Bublika.
Paul Alcaraze v minulosti dvakrát porazil, naposledy ale před třemi lety. Tentokrát sice začal brejkem a na Alcarazovu polovinu dvorce poslal sedm es, přesto favoritův postup neohrozil. V tie-breaku prvního setu utkání přerušil zásah zdravotníků, kteří v hledišti ošetřovali starší divačku. Po zhruba čtvrthodinové pauze mohl zápas pokračovat.
De Minaura porazil Alacaraz ve všech předchozích pěti vzájemných duelech. „Tady ale hraje doma, takže se cítí velmi pohodlně. Publikum bude stát za ním. Budu se muset soustředit jen na sebe,“ řekl Alcaraz.
Dvacetiletý Tien potvrdil, že mu Australian Open zatím z grandslamů svědčí nejvíce a postupem do čtvrtfinále o jedno kolo překonal loňské maximum. Před rokem rovněž dokázal zaskočit favorizovaného Medvěděva. Zatímco tehdy ho ale ve druhém kole udolal až po téměř pěti hodinách v pětisetové bitvě, tentokrát ztratil jen sedm gamů. Devětadvacetiletý Rus prohrál třetí ze čtyř vzájemných duelů.
„Cítím se úžasně. Byl to pro mě letos velký cíl zopakovat tady loňský úspěch a jsem strašně šťastný, že se mi to povedlo,“ řekl v rozhovoru na dvorci Tien, který se stal nejmladším americkým účastníkem čtvrtfinále mužské dvouhry na grandslamu od roku 2002.
O semifinále si Tien zahraje s loňským finalistou Němcem Alexanderem Zverevem, který rovněž ve třech setech 6:2, 6:4 a 6:4 zvítězil nad Argentincem Franciscem Cerúndolem.
„Jsem velmi spokojený s tím, jak jsem hrál. Soupeř byl hodně kvalitní, na turnaji předtím neztratil ještě ani set. Jsem šťastný, že jsem opět ve čtvrtfinále. Poslední dva sety minulého duelu a dnešek byly na vysoké úrovni. Věřím, že budu schopný hrát ještě lépe, doufejme ještě další tři zápasy,“ řekl v rozhovoru na dvorci Zverev.
Výsledky dvouher na tenisovém Australian Open
Muži – 4. kolo: Djokovič (4-Srb.) – Menšík (16) bez boje, Alcaraz (1-Šp.) – Paul (19-USA) 7:6 (8:6), 6:4, 7:5, Zverev (3-Něm.) – F. Cerúndolo (18-Arg.) 6:2, 6:4, 6:4, De Minaur (6-Austr.) – Bublik (10-Kaz.) 6:4, 6:1, 6:1, Tien (25-USA) – Medvěděv (11-Rus.) 6:4, 6:0, 6:3.
Ženy – 4. kolo: Gauffová (3-USA) – Muchová (19) 6:1, 3:6, 6:3, Sabalenková (1-Běl.) – Mboková (17-Kan.) 6:1, 7:6 (7:1), Jovicová (29-USA) – Putincevová (Kaz.) 6:0, 6:1.
Juniorky – 1. kolo: Burcescuová (Rum.) – Hettlerová (16-ČR) 6:3, 6:2.