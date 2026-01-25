Porážka s Američankou Coco Gauffovou v osmifinále Australian Open mrzela Karolínu Muchovou o to víc, že cítila, že tentokrát měla proti favoritce šanci uspět. „Určitě jsem zklamaná, dnes jsem cítila šanci,“ citoval ji web tenisovysvet.cz.
Muchová po dalším vypadnutí s Gauffovou: Tentokrát jsem cítila šanci
Devětadvacetiletá rodačka z Olomouce světové trojce v pátém vzájemném souboji poprvé sebrala set, zvítězit však nedokázala. Za možná zlomový označila krátký výpadek ve třetí sadě po výměně míčů. Zároveň naznačila, že bude dál pokračovat s novým trenérem Svenem Groeneveldem.
Muchová prohrála po dvouhodinovém boji 1:6, 6:3, 3:6 a jako poslední česká zástupkyně opustila v Melbourne pavouka dvouhry. „Měla jsem spoustu příležitostí a nevyužila jsem je. Na druhou stranu respekt vůči Coco, hrála skvěle. Výborně se bránila a vrátila zpátky spoustu míčů,“ chválila Muchová.
Finalistka French Open z roku 2023 se proti favoritce rozjížděla pomaleji. „Začátek byl ode mě hodně pomalý. První set vypadal jednoznačně, ale gamy byly celkem vyrovnané. Speciálně třeba hned první v utkání byl jen o kousíček. Pořád jsem věřila, že se dostanu do rytmu. Podařilo se mi ho chytnout hned na začátku druhého setu,“ podotkla česká tenistka.
V rozhodující třetí sadě ztratila od stavu 1:1 tři hry po sobě. „Těžko si takhle zpětně něco vyčítat, ale ve třetím setu jsem měla při nových míčích dva gamy výpadek. Byla jsem hlavou úplně jinde. Prohrála jsem snad osm nebo 12 míčů po sobě. I tak jsem poté měla šance se do zápasu vrátit, ale nezahrála jsem v těch momentech dobře,“ litovala.
S Gauffovou se jí dlouhodobě nedaří, v předchozích čtyřech duelech neuhrála ani set. Tentokrát ji dokázala aspoň o jednu sadu obrat. „Těžko říct, zda si díky tomu budu na ni příště věřit více. Vůbec jsem nad tím takto nepřemýšlela. Šanci na výhru jsem dnes hodně cítila. Coco je skvělá atletka, ne náhodou je hráčkou první světové pětky,“ ocenila Muchová nasazenou trojku.
V Melbourne letos zaznamenala svůj druhý nejlepší výsledek. Do čtvrtého kola se v Austrálii dostala poprvé od roku 2021, kdy se probojovala až do semifinále. „Cítila jsem, že tady hraji dobře a že můžu dojít dál. Los byl však opravdu těžký. I dnes jsem cítila, že šance byla. V minulém kole jsem ušetřila síly, fyzicky jsem se cítila dobře. Mrzí mě to,“ řekla Muchová, která o kolo dříve zvítězila hladce dvakrát 6:1.
Na turnaji jí pomáhal nový trenér Groeneveld. Nizozemský kouč v minulosti vedl esa jako Moniku Selešovou, Marii Šarapovovou či v juniorech Rogera Federera. „Trenér mě během zápasu spíše jen povzbuzoval. Snažila jsem se držet plánu, který jsme měli od začátku. Sven mi určitě sedí. Měli jsme tu dobrých 14 dní. Libí se mi jeho energie a zápal. Myslím, že spolu budeme pokračovat dále,“ dodala Muchová.
Výsledky tenisového Australian Open
Výsledky tenisového Australian Open
Muži:
Dvouhra – 4. kolo:
Djokovič (4-Srb.) – Menšík (16-ČR) bez boje, Alcaraz (1-Šp.) – Paul (19-USA) 7:6 (8:6), 6:4, 7:5, Zverev (3-Něm.) – F. Cerúndolo (18-Arg.) 6:2, 6:4, 6:4, De Minaur (6-Austr.) – Bublik (10-Kaz.) 6:4, 6:1, 6:1, Tien (25-USA) – Medveděv (11-Rus.) 6:4, 6:0, 6:3.
Čtyřhra – 3. kolo: L. Johnson, Zieliňski (Brit./Pol.) – Pavlásek, Smith (ČR/Austr.) 6:3, 6:4.
Ženy:
Dvouhra – 4. kolo:
Gauffová (3-USA) – Muchová (19-ČR) 6:1, 3:6, 6:3, Sabalenková (1-Běl.) – Mboková (17-Kan.) 6:1, 7:6 (7:1), Svitolinová (12-Ukr.) – M. Andrejevová (8-Rus.) 6:2, 6:4, Jovicová (29-USA) – Putincevová (Kaz.) 6:0, 6:1.
Čtyřhra – 3. kolo:
Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) – Katová, Stollárová (15-Jap./Maď.) bez boje.
Juniorky:
Dvouhra – 1. kolo:
J. Kovačková (2-ČR) – Jamesová (Jam.) 3:6, 7:6 (8:6), 6:2, Žoldáková (ČR) – Popová (Fr.) 4:6, 6:1, 6:0, Burcescuová (Rum.) – Hettlerová (16-ČR) 6:3, 6:2, Skljarová (Ukr.) – Heřmanová (ČR) 6:4, 6:2.