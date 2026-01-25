Na Australian Open skončila poslední česká zástupkyně v ženské dvouhře. Karolína Muchová podlehla v osmifinále úvodního grandslamu sezony po dvouhodinovém boji třetí hráčce světového žebříčku Coco Gauffové 1:6, 6:3, 3:6. Jakub Menšík před pondělním osmifinále s desetinásobným šampionem úvodního grandslamu roku Novakem Djokovičem kvůli zranění odstoupil.
V Melbourne dohráli poslední Češi: Muchovou dál nepustila Gauffová, Menšík odstoupil
Muchová, která byla v Melbourne turnajovou devatenáctkou, nastoupila proti držitelce dvou grandslamových titulů Gauffové popáté. V předchozích vzájemných zápasech proti ní neuhrála ani set.
Vítězka US Open 2023 a loňského Roland Garros Gauffová potvrdila v úvodu utkání pověst výborně returnující hráčky. Muchová si udržela servis až na třetí pokus, odvrátila tím ale jen hrozícího „kanára“. V druhé sadě se však obraz hry změnil. Česká tenistka už v důležitých okamžicích tak často nechybovala, zato Gauffová začala volit opatrnější údery. Muchová proměnila dva brejkboly a náskok tří gamů udržela.
Rozhodla čtvrtá hra třetího dějství, v níž Muchová prohrála podání a ztrátu už nedotáhla, třebaže šanci při brejkbolu měla. Odvážnou hrou ještě odvrátila tři mečboly, při čtvrtém ale dopadl její return do autu.
Devětadvacetiletá Muchová hrála čtvrté kolo v Melbourne poprvé od roku 2021, kdy se probojovala až do semifinále. „Cítila jsem, že tady hraji dobře a že můžu dojít dál. Los byl však opravdu těžký. I dnes jsem cítila, že šance byla. Fyzicky jsem se cítila dobře. Mrzí mě to,“ řekla Muchová podle webu tenisovysvet.cz.
Menšík kvůli zranění odstoupil před zápasem s Djokovičem: Je čas se zotavit
Jakub Menšík kvůli zranění odstoupil před osmifinále, ve kterém měl v pondělí čelit desetinásobnému šampionovi úvodního grandslamu sezony Novaku Djokovičovi ze Srbska. Dvacetiletý rodák z Prostějova na sociální síti uvedl, že ho v posledních zápasech trápily zhoršující se potíže s břišním svalem.
Menšík přišel o možnost proti slavnému srbskému soupeři ještě vylepšit kariérní maximum na grandslamu, na které postupem do osmifinále v Melbourne dosáhl. „Píše se mi to těžko. Poté, co jsme udělali vše, co jsme mohli, abych pokračoval, musím z Australian Open odstoupit kvůli zranění břišního svalu, které se v posledních zápasech zhoršovalo,“ uvedl Menšík. „Po dlouhé konzultaci s mým týmem a lékaři jsme se rozhodli, že zítra na kurt nepůjdu,“ doplnil.
Menšík se na souboj s osmatřicetiletým Djokovičem, který je jeho vzorem, hodně těšil. Šestnáctý nasazený měl v minulých dnech velmi dobrou formu. Těsně před Australian Open ovládl turnaj v Aucklandu a v Melbourne v posledních dvou zápasech neztratil ani set.
„I když jsem teď velmi zklamaný, můj první postup tady do osmifinále je něco, co si s sebou ponesu hodně dlouho. Od fanoušků jsem cítil spoustu energie a atmosféra v Melbourne byla opravdu speciální,“ uvedl Menšík. „Děkuji všem za zprávy a fandění. Znamená to pro mě víc, než si myslíte. Teď je čas se pořádně zotavit,“ dodala aktuální česká žebříčková jednička.
Zatím není jasné, jak vážné Menšíkovo zranění bude a zda neovlivní jeho start v blížící se kvalifikaci Davisova poháru. Český tým se o víkendu 7. a 8. února představí v Jihlavě proti Švédsku.
Siniaková s Townsendovou prošly do čtvrtfinále bez boje
Obhájkyně titulu Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou prošly do čtvrtfinále čtyřhry bez boje. Jejich soupeřky Miju Katová z Japonska a Maďarka Fanny Stollárová z turnaje odstoupily.
Siniaková v Austrálii triumfovala už třikrát. Celkem má 11 grandslamových titulů včetně jednoho z mixu. V tom ji v Melbourne čeká s Nizozemcem Semem Verbeekem zápas druhého kola.