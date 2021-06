Snová jízda Paříží pokračuje. Krejčíková odvrátila pět setbolů a je v semifinále

"Jsem šťastná," řekla Krejčíková v rozhovoru na kurtu po prvním postupu do grandslamového semifinále. "Ne, ještě si to neuvědomuju. Ani jsem si to neuměla představit, že bych toho jednoho dne dosáhla. O tomhle jsem ani nesnila. Je to úžasné," uvedla.

Soupeřkou české tenistky v boji o finále bude Maria Sakkariová z Řecka, která porazila osmou nasazenou obhájkyni titulu Igu Šwiatekovou z Polska dvakrát 6:4. "Už se nemůžu dočkat, až se sem vrátím," těší se na čtvrteční semifinále, které se znovu uskuteční na centrkurtu Philippa Chatriera.