ŽIVĚ: Federer – Nadal. Vondroušová přehrála Kontaovou a postoupila do finále

Vondroušová, jejímž dosavadním grandslamovým maximem bylo loňské osmifinále US Open, je první českou finalistkou Roland Garros od úspěchu Lucie Šafářové v roce 2015. Ta tehdy rovněž na cestě do finále neztratila set. Poslední nenasazenou finalistkou byla v roce 2017 čerstvě dvacetiletá Lotyška Jelena Ostapenková, která to dotáhla až k titulu.

Vondroušová dnes v první sadě odvrátila při svém podání za stavu 3:5 tři setboly. Pak skóre otočila na 7:5. Osmadvacetiletá Britka, která se obvykle opírá o dobrý servis, nedokázala dopodávat ani druhý set. Dotáhla ho pak alespoň do tie-breaku, ale v něm jí Češka povolila jen dva míče. Zápas ukončila oblíbeným kraťasem.