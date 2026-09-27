Karolína Muchová zařídila českým tenistkám vedení 1:0 ve finále Poháru Billie Jean Kingové. V čínském Šen-čenu porazila ukrajinskou soupeřku Anhelinu Kalininovou 6:2, 6:3. Svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové usilují o celkově dvanáctý titul a první od roku 2018. Druhou dvouhru, která v případě české výhry bude rozhodující, sehraje Linda Nosková s Elinou Svitolinovou. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Hraje se na dva vítězné zápasy. Do případné rozhodující čtyřhry nominovala kapitánka Barbora Strýcová dvojici Kateřina Siniaková, Marie Bouzková. Ukrajinky nahlásily pár Kalininová, Ljudmila Kičenoková. Složení se ale může ještě změnit.
České tenistky útočí v týmové soutěži dříve známé jako Fed Cup na dvanáctý titul v historii a první od roku 2018. V Šen-čenu se pokusí navázat na předchozí výhry nad Velkou Británií a Španělskem. S Ukrajinkami mají bilanci 1:0 na zápasy, před třemi lety je porazily v kvalifikaci 3:1. Ukrajinky jsou ve finále Poháru Billie Jean Kingové poprvé.