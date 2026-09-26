Strýcová: Finále je krásné, ale musíme zůstat soustředěné. Máme touhu vyhrát

V kapitánce českých tenistek Barboře Strýcové se po postupu do finále Poháru Billie Jean Kingové mísily emoce. Z výhry nad Španělskem 2:0 měla radost, zároveň ale věděla, že musí s hráčkami zůstat soustředěná na nedělní rozhodující duel o titul. Přeje si, aby Češky dotáhly působení na turnaji v Šen-čenu do úspěšného konce. Přímý přenos druhého semifinále Itálie – Ukrajina sledujte od 10:55 na ČT sport Plus.
„Je to strašně krásné. Jsem nesmírně ráda, že se povedlo dojít do finále. V neděli nás čeká poslední krok, ale je to úžasné,“ řekla Strýcová, která je v roli kapitánky prvním rokem. „Holky bych pochválila za všechno. Ty zápasy zvládly bravurně,“ uvedla.
Češky nasměrovala k postupu osmá hráčka světa Karolína Muchová, která porazila Jessicu Bouzasovou 7:5, 6:4. Následně uspěla i letošní wimbledonská šampionka Linda Nosková, jež zdolala v souboji týmových jedniček Cristinu Bucsaovou 7:6, 6:2.
„Musím říct, že Jessica a Cristina hrály fakt dobře. Kája si musela na začátku osahat kurt, protože týden trénovat a pak jít na zápas není nikdy jednoduché. Zvládla to skvěle. Myslím, že jí hrozně pomohlo, že vyhrála první set. Pak už se rozehrála a hrála svůj tenis,“ uvedla Strýcová.
Nosková poté zdolala Bucsaovou za hodinu a půl. „Cristinu jsem neviděla často hrát, ale ona je hrozně nepříjemná. Na to, jak je hubená, jí to hrozně letí. Používá rychlost druhé hráčky a bylo to těžké. Linda to ale zvládla dobře. Byla celý zápas soustředěná,“ řekla čtyřicetiletá kapitánka.
Češky se do finále soutěže dříve známé jako Fed Cup probojovaly poprvé od roku 2018, kdy získaly titul. V novém formátu turnaje, který se hraje od sezony 2020/21, jsou ve finále poprvé. V neděli narazí na lepšího z dvojice Ukrajina – Itálie.
„Je to složité. Všichni jsme strašně rádi a šťastní, že jsme došli do finále, ale nemůžete pořádně slavit, protože se chcete ještě soustředit. Uvidí se v neděli,“ řekla Strýcová.
Podobné nastavení cítí i od hráček. „Mají to v sobě a vědí, že je potřeba udělat poslední krok. A ať to bude Itálie, nebo Ukrajina, bude to těžký krok. Oba týmy mají zkušené singlistky i deblistky. Holky to ví a jsou dost zkušené na to, aby věděly, že tam ta soustředěnost musí být,“ uvedla Strýcová.
„Soutěž se sice hodně změnila, ale ta touha tam je a je to cítit. Holky to chtějí vyhrát a já bych jim strašně přála, aby se to povedlo,“ doplnila několikanásobná vítězka Fed Cupu.