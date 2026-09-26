Tenis

Ukrajinky smetly Italky a ve finále Poháru BJK vyzvou Češky. Vítězný bod zajistila Svitolinová


26. 9. 2026Aktualizovánopřed 26 mminutami|Zdroj: ČT sport, ČTK

Šampionky posledních dvou ročníků titul neobhájí. Ukrajinské tenistky porazily Italky 2:0 na zápasy a jsou ve finále Poháru BJK, v němž se utkají s Češkami. Postup stvrdila sedmá hráčka světového žebříčku Elina Svitolinová proti Jasmine Paoliniové, kterou přehrála jasně 6:2, 6:2. Před ní zvítězila Anhelina Kalininová nad Tyrou Caterinou Grantovou 6:3, 6:4. Finále se bude hrát v neděli od 11:00, přímý přenos sledujte na ČT sport.

Ukrajinky postoupily do finále týmové soutěže poprvé a vylepšily loňskou semifinálovou účast. Do boje o trofej prošly i při absenci desáté hráčky světového žebříčku Marty Kosťukové. Před Itálií porazily ve čtvrtfinále Belgii.

Výběr kapitánky Barbory Strýcové postoupil po výhrách nad Španělskem a Velkou Británií. V týmové soutěži dříve známé jako Fed Cup usiluje o dvanáctý titul a první od roku 2018. S Ukrajinkami se utkaly dosud jednou. Před třemi lety je v dubnové kvalifikaci porazily 3:1, souboj se tehdy odehrál na neutrální půdě v Turecku.

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Záznam utkání semifinále Poháru BJK Paoliniová – Svitolinová
Zdroj: ČT sport

Devětadvacetiletá Kalininová v prvním duelu zaznamenala na finálovém turnaji Poháru BJK v Šen-čenu druhé vítězství, navázala na čtvrtfinálový triumf nad Belgičankou Janou Otzipkaovou. O jedenáct let mladší Grantovou porazila za necelou hodinu a půl, nepřišla ani jednou o servis.

Světová sedmička Svitolinová poté porazila dvojnásobnou grandslamovou finalistku Paoliniovou za 63 minut. Ve čtvrtém vzájemném zápase ji zdolala potřetí, poprvé s ní neztratila ani set. Italce vzala pětkrát servis, sama o něj přišla jen jednou.

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