Djokovič posedmé triumfoval v Pekingu, de Minaur vyrovnané finále skrečoval

Sedmý start na turnaji ATP v Pekingu, sedmý titul. Z dalšího cenného vavřínu se nicméně Srb Novak Djokovič nemohl radovat naplno, protože Alex de Minaur z Austrálie finále za stavu 7:6, 0:1 pro devětatřicetiletého držitele rekordních 24 grandslamových trofejí vzdal kvůli zranění.
Djokovič, který se do čínské metropole vrátil poprvé od šestého triumfu v roce 2015, vylepšil svou zdejší zápasovou bilanci na 34:0 a znovu se zapsal do historie. Už čtvrtfinálovou výhrou překonal rekordní vítěznou sérii na jednom turnaji ATP, kterou doposud držel Rafael Nadal, jenž na Roland Garros v letech 2005 až 2009 kraloval 31 utkání v řadě.
Ziskem 102. titulu se navíc Djokovič přiblížil v historickém pořadí Open éry těsně k druhému Rogeru Federerovi, který má 103 trofejí. Pořadí vévodí Jimmy Connors se 109 turnajovými vítězstvími.
Legendární Srb vybojoval úvodní set za 68 minut v tie-breaku 7:3. De Minaur si poté v pauze vyžádal ošetření, zřejmě kvůli zranění v oblasti levého třísla. Po návratu na kurt ještě Australan uhrál úvodní gem při svém podání, ale po něm se rozhodl v zápase nepokračovat.
Výsledky tenisového turnaje mužů a žen v Pekingu
Výsledky tenisového turnaje mužů a žen v Pekingu
Muži:
Dvouhra – finále:
Djokovič (6-Srb.) – De Minaur (5-Austr.) 7:6 (7:3), 0:1 skreč.
Čtyřhra – finále:
Cash, Glasspool (2-Brit.) – Arends, Pel (Niz.) 6:3, 3:6, 10:6.
Ženy:
Dvouhra – 4. kolo:
Muchová (7-ČR) – Ósakaová (12-Jap.) 7:5, 1:6, 7:6 (9:7), Bartůňková (26-ČR) – Krausová (Rak.) 6:0, 4:6, 6:3, Alexandrovová (19-Rus.) – Nosková (5-ČR) 6:2, 6:2.
Čtyřhra – 1. kolo:
Erraniová, Paoliniová (8-It.) – Detiuc, Wu Fang-hsien (ČR/Tchaj-wan) 6:2, 6:4.