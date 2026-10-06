Sinner už koleno zatěžovat nebude, sezonu předčasně ukončil

Zraněné koleno, kvůli kterému od červencového triumfu ve Wimbledonu nehraje, nepustí Itala Jannika Sinnera zpět na kurty. První hráč světového žebříčku oznámil konec sezony. S ohledem na další pokračování úspěšné kariéry se rozhodl dát přednost léčbě zánětu.
Absence vítěze pěti grandslamů ve zbytku sezony zvýší šance Němce Alexandera Zvereva na posun do čela žebříčku ATP. Aktuální světová dvojka na Sinnera nyní ztrácí 1280 bodů a do konce roku jich obhajuje výrazně méně než Ital.
„Společně s lékaři jsem se rozhodl, že potřebuji podstoupit léčbu kolena, což znamená, že sezona 2026 oficiálně skončila,“ řekl Sinner ve videovzkazu. „V minulých letech mi konec sezony, zvlášť závěr v Turíně, přinesl spoustu krásných zážitků, což bude letos hodně jiné. Teď ale musím myslet i na svou další kariéru,“ dodal s tím, že se chce vrátit stoprocentně připravený.
Posledním letošním zápasem tak pro Sinnera zůstane vítězné finále ve Wimbledonu, v němž v polovině července porazil Zvereva 3:1 na sety. Svůj další program pak postupně rušil, přišel o start na US Open a naposledy se minulý týden odhlásil z Masters v Šanghaji, kde se začne hrát ve středu.
„Na radu lékařského týmu Jannik absolvuje léčbu zánětu v koleně. Bylo rozhodnuto zahájit léčbu již nyní, aby měl Jannik dostatek času na zotavení před zahájením přípravy na rok 2027,“ upřesnil Sinnerův tým v oficiálním prohlášení.