Tenis

Lehečka na titul v Tokiu nedosáhl, ve finále byl lepší Alcaraz

  • jav

6. 10. 2026Aktualizovánopřed 44 mminutami|Zdroj: ČTK

Úspěšné tažení Jiřího Lehečky na turnaji ATP v Tokiu vítěznou tečkou neskončilo. Ve finále totiž český tenista prohrál s nejvýše nasazeným Carlosem Alcarazem ze Španělska 6:7 a 4:6.

Čtyřiadvacetiletý Lehečka nevyužil šanci na zisk třetího a dosud nejcennějšího titulu. V rozhodujícím utkání padl i podruhé v sezoně, v březnu neúspěšně bojoval ve finále turnaje Masters v Miami, kde nestačil na Itala Jannika Sinnera. Bilanci finálových zápasů si pohoršil na 2:6.

S Alcarazem prohrál český tenista počtvrté v kariéře a potřetí za sebou. Ve finále mu podlehl také loni na trávě v Queen's Clubu, kde neuspěl v poměru 5:7, 7:6 a 2:6. Se sedminásobným grandslamovým šampionem má nyní bilanci 1:4.

Výsledky tenisového turnaje mužů v Tokiu

Dvouhra – finále:
Alcaraz (1-Šp.) – Lehečka (ČR) 7:6 (7:4), 6:4.

Čtyřhra – finále:
Krajicek, Mektič (4-USA/Chorv.) – Arribage, Olivetti (2-Fr.) 7:6 (7:5), 5:7, 10:6.

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