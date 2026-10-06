Nosková se v Pekingu loučí v osmifinále, stopku jí vystavila Alexandrovová

Linda Nosková mezi osm nejlepších na turnaji WTA v Pekingu nepostoupila a loňské finále neobhájí. V osmifinále totiž podlehla Jekatěrině Alexandrovové z Ruska 2:6, 2:6. V úterním programu budou hrát v čínské metropoli ještě Karolína Muchová a Nikola Bartůňková.
Noskové se zápas proti Alexandrovové vůbec nevydařil. Česká jednička nevyužila ani jeden ze čtyř brejkbolů, sama naopak o podání přišla v každém setu dvakrát. Ve druhé sadě neuhrála od stavu 2:2 už ani gem a soupeřka po 68 minutách oslavovala.
Nasazená sedmička Muchová se utká s Naomi Ósakaovou, japonskou přemožitelkou Sáry Bejlek. Bartůňkovou čeká po senzačním vítězství nad světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou duel s Rakušankou Sinjou Krausovou, která v pořadí WTA figuruje na konci první stovky.