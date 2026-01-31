Ve finále mužské čtyřhry na Australian Open zvítězili Američan Christian Harrison a Brit Neal Skupski, kteří zdolali domácí dvojici Jason Kubler, Marc Polmans 7:6, 6:4. Mezi ženami se radovaly nasazené čtyřky Elise Mertensová a Čang Šuaj. Belgicko-čínský tenisový pár porazil rovněž 7:6, 6:4 srbsko-kazašskou dvojici Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová.
Čtyřhru vyhráli v Melbourne Harrison a Skupski, ženám vládly Mertensová s Čang Šuaj
Šestí nasazení Harrison a Skupski, kteří ve čtvrtfinále vyřadili Petra Nouzu a Patrika Rikla, uspěli po hodině a 49 minutách. Pomohlo jim také 11 es.
Jednatřicetiletý Harrison získal první grandslamový titul z mužské čtyřhry, o pět let starší Skupski slavil podruhé. Před třemi lety triumfoval po boku Nizozemce Wesleyho Koolhofa ve Wimbledonu. V All England Clubu vyhrál také dvakrát mix s Američankou Desirae Krawczykovou.
První společný grandslamový titul vybojovaly také Mertensová a Čang Šuaj. Třicetiletá Belgičanka, která nahradí Kateřinu Siniakovou v čele deblového žebříčku, získala ve čtyřhře šestý titul z turnajů velké čtyřky a třetí z Australian Open. Vyhrála ho také s Běloruskou Arynou Sabalenkovou v roce 2021 a předloni se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu.
Čang Šuaj má třetí grandslamovou trofej ze čtyřhry, v Melbourne uspěla podruhé. Před sedmi lety triumfovala s domácí Samanthou Stosurovou. Sedmatřicetiletá Číňanka získala druhý triumf v sezoně, před Australian Open zvítězila se Siniakovou v Adelaide.
Výsledky tenisového Australian Open
Výsledky tenisového Australian Open
Muži:
Čtyřhra – finále:
Harrison, Skupski (6-USA/Brit.) – Kubler, Polmans (Austr.) 7:6 (7:4), 6:4.
Ženy:
Čtyřhra – finále:
Mertensová, Čang Šuaj (4-Belg./Čína) – Danilinová, Kruničová (7-Kaz./Srb.) 7:6 (7:4), 6:4.