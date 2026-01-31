Tenis

Čtyřhru vyhráli v Melbourne Harrison a Skupski, ženám vládly Mertensová s Čang Šuaj


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Ve finále mužské čtyřhry na Australian Open zvítězili Američan Christian Harrison a Brit Neal Skupski, kteří zdolali domácí dvojici Jason Kubler, Marc Polmans 7:6, 6:4. Mezi ženami se radovaly nasazené čtyřky Elise Mertensová a Čang Šuaj. Belgicko-čínský tenisový pár porazil rovněž 7:6, 6:4 srbsko-kazašskou dvojici Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová.

Šestí nasazení Harrison a Skupski, kteří ve čtvrtfinále vyřadili Petra Nouzu a Patrika Rikla, uspěli po hodině a 49 minutách. Pomohlo jim také 11 es.

Jednatřicetiletý Harrison získal první grandslamový titul z mužské čtyřhry, o pět let starší Skupski slavil podruhé. Před třemi lety triumfoval po boku Nizozemce Wesleyho Koolhofa ve Wimbledonu. V All England Clubu vyhrál také dvakrát mix s Američankou Desirae Krawczykovou.

Nahrávám video
Ženskou čtyřhru vyhrály na Australian Open Mertensová s Čang Šuaj
Zdroj: ČT sport

První společný grandslamový titul vybojovaly také Mertensová a Čang Šuaj. Třicetiletá Belgičanka, která nahradí Kateřinu Siniakovou v čele deblového žebříčku, získala ve čtyřhře šestý titul z turnajů velké čtyřky a třetí z Australian Open. Vyhrála ho také s Běloruskou Arynou Sabalenkovou v roce 2021 a předloni se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu.

Čang Šuaj má třetí grandslamovou trofej ze čtyřhry, v Melbourne uspěla podruhé. Před sedmi lety triumfovala s domácí Samanthou Stosurovou. Sedmatřicetiletá Číňanka získala druhý triumf v sezoně, před Australian Open zvítězila se Siniakovou v Adelaide.

Výsledky tenisového Australian Open

Muži:

Čtyřhra – finále:

Harrison, Skupski (6-USA/Brit.) – Kubler, Polmans (Austr.) 7:6 (7:4), 6:4.

Ženy:

Čtyřhra – finále:

Mertensová, Čang Šuaj (4-Belg./Čína) – Danilinová, Kruničová (7-Kaz./Srb.) 7:6 (7:4), 6:4.

Související články

Siniaková titul ve čtyřhře na Australian Open neobhájí, skončila ve čtvrtfinále

28. 1. 2026

Siniaková titul ve čtyřhře na Australian Open neobhájí, skončila ve čtvrtfinále

Alcaraz je premiérově ve finále Australian Open, o titul se utká s Djokovičem

30. 1. 2026

Alcaraz je premiérově ve finále Australian Open, o titul se utká s Djokovičem

Sabalenková zabojuje o titul s Rybakinovou, Siniaková už nebude deblová jednička

29. 1. 2026

Sabalenková zabojuje o titul s Rybakinovou, Siniaková už nebude deblová jednička
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.