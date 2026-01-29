Počtvrté za sebou postoupila do finále Australian Open Aryna Sabalenková. Běloruská tenistka a světová jednička porazila nasazenou dvanáctku Ukrajinku Elinu Svitolinovou 6:2, 6:3 a v sobotu se utká o třetí titul z Melbourne a pátou grandslamovou trofej s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Ta zdolala Američanku Jessicu Pegulaovou 6:3, 7:6. Kateřina Siniaková přijde po konci turnaje o post deblové světové jedničky, v čele žebříčku ji vystřídá Belgičanka Elise Mertensová.
Sabalenková zabojuje o třetí titul z Melbourne, Siniaková nebude deblová jednička
Sedmadvacetiletá Sabalenková zaznamenala v Melbourne 26. vítězství z posledních 27 zápasů. Ani v jedenáctém utkání sezony nepřišla o set. Ve finále Australian Open se pokusí navázat na triumfy z let 2023 a 2024. Vloni rodačka z Minsku prohrála boj o titul s Američankou Madison Keysovou.
„Nemohu tomu uvěřit. Je to neuvěřitelný úspěch, ale práce ještě není u konce. Jsem za vítězství moc ráda. Elina je těžká soupeřka a celý týden hrála neuvěřitelný tenis,“ řekla v rozhovoru na kurtu Sabalenková.
Je třetí hráčkou v tzv. open éře, která postoupila do finále Australian Open počtvrté za sebou. Předtím se to povedlo jen Švýcarce Martině Hingisové a domácí Evonne Goolagongové. Posedmé za sebou si zahraje grandslamové finále na tvrdých kurtech.
Nad Svitolinovou vyhrála pošesté ze sedmi vzájemných utkání, porazila ji popáté za sebou. Duel ovládla za hodinu a čtvrt. V poměru vítězných míčů přehrála o čtyři roky starší soupeřku 29:12.
Sabalenková měla většinu utkání pod kontrolou. V úvodním gemu odvrátila dva brejkboly a díky brejku ve čtvrté hře utekla do vedení až 4:1. První set zakončila po 42 minutách hry na příjmu, využila třetí setbol. Ukrajinka mohla duel ještě zdramatizovat. Na začátku druhé sady vzala soupeřce servis a vedla 2:0. Poté ale ztratila pět her za sebou a Běloruska už jí další šanci na zvrat nedala. Semifinále ukončila na podání při prvním mečbolu.
Svitolinová, která se příští týden vrátí v žebříčku WTA do první desítky, nenavázala na úspěchy z minulých kol, kdy porazila například Rusky Dianu Šnajderovou, Mirru Andrejevovou či Američanku Coco Gauffovou. Postupem do semifinále si přesto vylepšila na Australian Open maximum. „Jsem zklamaná, že jsem to nezvládla. Je to ale samozřejmě těžké, když hrajete proti světové jedničce, která je ve formě,“ uvedla Svitolinová.
Siniaková přijde o post deblové světové jedničky, vystřídá ji Mertensová
Kateřina Siniaková přijde po skončení Australian Open o post deblové světové jedničky. V čele žebříčku ji příští týden vystřídá Belgičanka Elise Mertensová, která postoupila na prvním grandslamovém turnaji sezony s Číňankou Čang Šuaj do finále. Siniaková v Melbourne dohrála s Američankou Taylor Townsendovou ve čtvrtfinále. Zaznamenala tak nejhorší výsledek ve čtyřhře od roku 2019.
Devětadvacetiletá Siniaková ukončila vloni sezonu v čele deblového žebříčku popáté v kariéře a vyrovnala tím rekord Martiny Navrátilové. Osamostatnila se také od Cary Blackové ze Zimbabwe a Američanky Liezel Huberové.
Mertensová si jistotu posunu do čela žebříčku zajistila postupem do finále. S Čang Šuaj porazily japonsko-ruskou dvojici Ena Šibaharaová, Vera Zvonarevová 6:3. 6:2. Třicetiletá Belgičanka se vrátí do čela pořadí poprvé od roku 2024.
Pořadatelé Australian Open i WTA chápou stížnosti tenistek na málo soukromí
WTA i pořadatelé Australian Open projevili pochopení pro stížnosti tenistek ohledně nedostatku soukromí během turnaje. Na všudypřítomné kamery v zákulisí Melbourne Parku si v minulých dnech stěžovaly například Coco Gauffová a Iga Šwiateková.
„Nedávné stížnosti hráček WTA na Australian Open na kamery mimo kurty byly naprosto odůvodněné. Je to velmi lidský a férový požadavek – sportovci potřebují prostory, kde se mohou uvolnit a nebudou neustále pod dohledem. Poskytnutí tohoto prostoru je součástí naší zodpovědnosti jako sportu. WTA bude naslouchat svým hráčkám a reagovat na podobné stížnosti,“ uvedla v prohlášení šéfka WTA Valerie Camillová.
Gauffovou v úterý zastihly kamery v útrobách Areny Roda Lavera, jak po vyřazení s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou ve čtvrtfinále vzteky rozbila raketu. Záběry se dostaly na veřejnost, což se jednadvacetileté Američance nelíbilo, protože s vybitím frustrace cíleně čekala, až bude mimo kurt a z dohledu diváků. Polka Šwiateková zase připomněla, že i jí se letos v Austrálii dostalo nechtěné pozornosti. Pořadatelé jí kvůli zapomenuté akreditaci neumožnili vstup na kurt, všechno zachytily kamery a video obletělo internet.
Organizace Tennis Australia uvedla, že kamery v zákulisí jsou kvůli tomu, aby poskytly fanouškům „hlubší spojení“ s hráči. Pořadatelé úvodního grandslamu sezony nicméně chtějí spolupracovat s tenisty, aby našli řešení jejich stížností.
„Chceme naslouchat hráčům a chceme pochopit, co potřebují a co chtějí,“ uvedl ředitel turnaje Craig Tiley pro Tennis Channel. „Takže jako první jim řekneme: Slyšeli jsme vás a uděláme opatření, která je nutné udělat. Je tenká hranice mezi propagací hráčů a turnaje a tím, kde jsou kamery.“
WTA uvedla, že už zredukovala množství kamer mimo kurty na svých turnajích, a vyzvala k tomu i ostatní organizátory a televizní společnosti. „Mělo by se tím zajistit, aby na turnajích byly náležité hranice.“