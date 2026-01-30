Španěl Carlos Alcaraz postoupil poprvé do finále tenisového Australian Open. V semifinále porazil třetího nasazeného Němce Alexandera Zvereva po pěti hodinách a 27 minutách 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5. V utkání překonal první hráč světa i obtíže s pravou nohou a v nedělním finále narazí na obhájce titulu Itala Jannika Sinnera, nebo Srba Novaka Djokoviče.
Alcaraz zdolal Zvereva a poprvé si zahraje finále Australian Open
Šestinásobný grandslamový šampion Alcaraz porazil Zvereva posedmé ze 13 vzájemných zápasů a ve čtvrtém z posledních pěti duelů. Ve 22 letech má šanci zkompletovat coby nejmladší hráč v historii kariérní Grand Slam. Stal se také nejmladším hráčem v takzvané open éře, který postoupil na všech turnajích „velké čtyřky“ do finále.
První set získal Alcaraz díky brejku v deváté hře, kdy Zverev zahrál proti brejkbolu dvojchybu. Ve druhé sadě si Španěl poradil i s nepříznivým stavem 2:5. Soupeře nepustil k jedinému setbolu, srovnal a ve zkrácené hře uspěl 7:5. Také ve třetí sadě měl Alcaraz vývoj ve svých rukou. Za stavu 4:4 se ale začal potýkat s bolestí v pravé noze. Doservíroval na 5:4 a dostal pauzu na ošetření. To Zverev nesl velmi nelibě. Poukazoval na to, že při křečích si ji tenisté vzít nemohou.
Španěl poté i přes viditelné potíže s pohybem na příjmu bojoval a v jednu chvíli ho dělily dva míčky od postupu. Němec ale srovnal a následném v tie-breaku zvítězil 7:3. Ve čtvrtém setu se už Alcarazův pohyb zlepšil. Oba tenisté si drželi servis až do zkrácené hry, v níž znovu uspěl Zverev. Tentokrát vyhrál poměrem 7:4.
V rozhodující páté sadě Alcaraz kvůli brzké ztrátě servisu doháněl manko a čelil vyřazení. Od stavu 3:5 ale získal zbývající čtyři gemy a po prvním využitém mečbolu padl radostí na zem.
Páteční semifinále trvalo bezmála pět a půl hodiny. Šlo nejen o nejdelší utkání letošního Australian Open, ale také o nejdelší semifinále v historii turnaje. Alcaraz v něm zahrál 78 vítězných míčů, oproti 56 Zverevovým. Pomohlo mu také 12 es. Zverev nevyužil možnost probojovat se v Melbourne do druhého finále po sobě. V pátém setu za stavu 5:4 utkání nedopodával a na první grandslamový titul musí dál čekat.
Výsledky tenisového Australian Open
Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů):
Muži:
Dvouhra – semifinále:
Alcaraz (1-Šp.) – Zverev (3-Něm.) 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5.
Juniorky:
Čtyřhra – semifinále:
A. Kovačková, J. Kovačková (1-ČR) – Makarovová, Zolotarevová (Rus.) 6:4, 6:4, Heřmanová, Žoldáková (ČR) – Malovová, Terentěvová (Rus.) 6:4, 7:6 (8:6).