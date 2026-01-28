Kateřina Siniaková deblový titul s Taylor Townsendovou na Australian Open neobhájí. Nasazené jedničky prohrály ve čtvrtfinále se srbsko-kazašskou dvojicí Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová 2:6, 6:3, 0:6. Česko-americký pár duel ztratil po hodině a půl.
Siniaková titul ve čtyřhře na Australian Open neobhájí, skončila ve čtvrtfinále
V boji o postup do semifinále neuspěli ani Petr Nouza a Patrik Rikl. Na americko-britskou dvojicí a Christian Harrison, Neal Skupski nestačili poměrem 2:6, 3:6.
Devětadvacetiletá Siniaková, která v úterý neuspěla s Nizozemcem Semem Verbekem také ve čtvrtfinále smíšené čtyřhry, přišla o šanci získat dvanáctý grandslamový titul a jedenáctý z ženského deblu. Ve čtyřhře v Melbourne zaznamenala nejhorší výsledek od roku 2019.
Siniaková s Townsendovou také nevyužily šanci vybojovat třetí společný titul. Vedle loňského Australian Open uspěly předloni ve Wimbledonu. S Kruničovou a Danilinovou vypadly také ve čtvrtfinále loňského Roland Garros.
Nejvýše nasazeným deblistkám duel nevyšel. O první set přišly kvůli dvěma ztraceným servisům a ve druhé sadě doháněly za stavu 2:3 manko brejku. Čtyřmi gamy se jim podařilo sadu otočit a vynutit si pokračování, ve třetím setu ale uhrály jen sedm fiftýnů a dostaly "kanára".
Nouza s Riklem nenavázali na osmifinálový triumf nad nasazenými dvojkami Finem Harrim Heliövaarou a Britem Henrym Pattenem. Proti turnajovým šestkám Harrisonovi se Skupskim dnes nezískali jediný brejk a sami o servis třikrát přišli.
Česká dvojice si přesto postupem do čtvrtfinále Australian Open vylepšila grandslamové maximum. Oba hráči jsou také v nominaci kapitána Tomáše Berdycha pro únorovou kvalifikaci Davisova poháru proti Švédsku.