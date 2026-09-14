„Chameleon“ Siniaková ráda reprezentuje a touží po zlaté tečce

Kateřina Siniaková se po návratu z US Open označila za chameleona, což je podle ní i důvod, proč vyhrála jako první hráčka v historii kariérní Grand Slam se dvěma různými parťačkami. Nyní chce uspět v Poháru Billie Jean Kingové a v listopadu i na Turnaji mistryň. „Strašně moc ráda reprezentuji Česko, takže doufám, že se nám podaří vytáhnout nějakou zlatou tečku,“ řekla.
Po triumfu s Taylor Townsendovou oslavila Siniaková jubilejní 200. týden v čele světového deblového žebříčku a cítí motivaci po dalších úspěších. „Myslím, že jsem asi trochu chameleon. Dokážu se přizpůsobit ostatním hráčkám, pomoci jim, když to jde, a umím zahrát, co je zrovna potřeba. Doufám, že ve mně cítí podporu s tím, že ať se děje cokoliv, jsme na to dvě. Mám cit, že se umím přizpůsobit, ať už hraju s kýmkoliv,“ řekla.
Siniaková s Townsendovou splnily minulý týden ve Flushing Meadows roli nasazených jedniček. Ve finále porazily domácí dvojici Robin Montgomeryová, Ashlyn Kruegerová 5:7, 6:0, 6:2. Titul z US Open přiřadily k letošnímu triumfu z Roland Garros, loňskému z Australian Open a předloňskému z Wimbledonu. Siniaková získala kariérní Grand Slam podruhé, předtím uspěla také s Barborou Krejčíkovou.
„Finále bylo super. Tím, že tam byly tři Američanky, byla u mě atmosféra trochu jiná. Bylo cítit, že jich je moc, že to přejí jim a já jsem šla stranou. Nebrala jsem to ale špatně,“ uvedla tenistka TK Sparta Praha, která při setkání s novináři obdržela květiny od budoucího šéfa svazu Petra Pály. „Byla jsem ráda, že se to povedlo. S Taylor jsme šly na večeři a tím, že jsem letěla až další den, jsme si to užily. Občas mám pocit, že je pro mě US Open zakleté, takže jsem ráda, že se to povedlo,“ prohlásila Siniaková.
Třicetiletá rodačka z Hradce Králové zároveň oslavila jubilejní 200. týden v čele deblového světového žebříčku. Osamostatnila se na druhé příčce historického pořadí od Američanky Liezel Huberové. „Je tam velká motivace zakončit rok jako jednička. Je to malý cíl a chtěla bych, aby se povedl. Ještě není konec sezony, ale doufám, že to letos klapne. Sportovec chce vždycky víc,“ uvedla Siniaková.
V historickém pořadí je před ní už jen Martina Navrátilová, která byla v čele deblového pořadí 237 týdnů. „Myslím, že to je ještě daleko. Vypadá to kousek, ale je to hrozně daleko. Týdny skáčou pomalu, není to úplná rychlovka,“ řekla Siniaková. „Nicméně jsem na to nemyslela. Když je člověk na turnaji, má za cíl ho vyhrát, a ta pozice (v žebříčku) je až následnou odměnou. Martina je každopádně legenda a jsem hrdá, že se k ní blížím,“ uvedla Siniaková.
Vítězka dvanácti grandslamových turnajů v ženské čtyřhře odletí už ve středu do Číny, kde v Šen-čenu bude bojovat po boku Lindy Noskové, Karolíny Muchové, Marie Bouzkové a Sáry Bejlek v Billie Jean King Cupu. Týmová soutěž začne příští týden. „Hrozně moc se těším. Nereprezentovala jsem delší dobu a tyhle týmové akce mám ráda. Reprezentovat Česko je čest a mám radost, že se sešla taková sestava. Holky jsou ve formě, atmosféra bude skvělá a doufám, že to klapne. Snad to bude mít krásnou tečku na závěr,“ přála si Siniaková.
Motivaci má i do zbytku sezony. Po Poháru Billie Jean Kingové ji čekají soutěže v Asii a následně i Turnaj mistryň v Indian Wells. „Ten nám s Taylor ještě chybí, takže to bude silná motivace,“ podotkla s úsměvem. Dodala, že ale s americkou spoluhráčkou ještě nemluvily ohledně spolupráce na další sezonu.
Do konce roku bude každopádně hrát čtyřhru i s jinými spoluhráčkami. „Ne, nemám v plánu hrát s Taylor. Je to kvůli programu, protože si chce pojistit účast v hlavní soutěži Australian Open,“ vysvětlila Siniaková.
Díky tomu, že letos už vyhrála sedm titulů včetně dvou grandslamových, označila stávající sezonu za jednu z nejlepších v kariéře. „Nerada to porovnávám, každá má něco do sebe. Byla to ale určitě povedená sezona. Vyhrát Sunshine Double (turnaje v Indian Wells a Miami), Madrid a další tisícovku s někým jiným (s Číňankou Čang Šuaj v Torontu)... Za mě je to fakt super a jen tak někomu se to nepovede. Teď když tu tedy sedím, řeknu: ‚Ano, je to nejlepší sezona,‘“ uvedla Siniaková.
Do dalších měsíců má přání zůstat fit. „Když jste zdraví, je všechno jednodušší a ty cíle se mohou splnit. Určitě chci další grandslamy a v pozadí mám se ještě kvalifikovat na olympiádu v Americe,“ doplnila.
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