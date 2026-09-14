Siniaková je po triumfu na US Open 200. týden deblovou jedničkou

Kateřina Siniaková po triumfu na US Open po boku Taylor Townsendové oslavila 200. týden v čele světového žebříčku čtyřhry. V historickém pořadí se osamostatnila na druhém místě, před ní už je pouze Martina Navrátilová, která byla deblovou jedničkou 237 týdnů.
Třicetiletá Siniaková potvrdila pozici jedné z nejlepších deblistek historie triumfem na US Open po boku Američanky Townsendové, s níž zkompletovala kariérní Grand Slam.
Předtím se povedlo Siniakové vyhrát všechny čtyři grandslamové turnaje i s Barborou Krejčíkovou, celkem má ve sbírce 12 grandslamových trofejí v dámské a jeden ve smíšené čtyřhře.
Dvoustým týdnem v čele pořadí WTA se Siniaková odpoutala v historickém žebříčku od Američanky Liezel Huberové a stíhá Navrátilovou.
„Katka je nejlepší deblistka na světě. Může nastoupit s hodně spoluhráčkami a stejně vyhrává,“ řekla serveru Tenisový svět Navrátilová po triumfu Siniakové v New Yorku.
Pokud její rekord v počtu týdnů v čele žebříčku rodačka z Hradce Králové překoná, mrzet ji to nebude. „Když se to stane, budu jí první gratulovat!“ dodala devětašedesátiletá legenda.
Novou světovou jedničkou ve dvouhře je Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Moskevská rodačka si zajistila posun na první místo už postupem do semifinále v New Yorku a nástup na trůn následně symbolicky stvrdila vítězstvím ve finále nad sesazenou královnou Arynou Sabalenkovou z Běloruska.
Wimbledonská šampionka Linda Nosková zůstala po čtvrtfinálové porážce se Sabalenkovou na šestém místě, osmá je Karolína Muchová.
V čele mužského žebříčku zůstal navzdory absenci v New Yorku kvůli zranění Ital Jannik Sinner, nový šampion Alexander Zverev z Německa je stále druhý. Poražený finalista Ben Shelton z USA se posunul na životní čtvrté místo. Nejlepší z českých tenistů Jakub Menšík je patnáctý.