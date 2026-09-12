Kateřina Siniaková jako první tenistka v historii dokázala získat kariérní Grand Slam ve čtyřhře se dvěma různými hráčkami. Rekordní zápis završila pátečním triumfem na US Open s americkou parťačkou Taylor Townsendovou, když ve finále porazily dvojici Robin Montgomeryová a Ashlyn Kruegerová 5:7, 6:0, 6:2. O svém jedinečném počinu se přitom Siniaková dověděla až během pozápasového rozhovoru.
Předchozí kariérní Grand Slam získala Sianiková po boku Barbory Krejčíkové. „Je to nádherný pocit a moc si toho vážím. Moje kariéra je skvělá. Jsem na sebe hrdá za to, že jsem dokázala něco, co se ještě nikomu nepovedlo,“ uvedla deblová světová jednička v rozhovoru pro Radiožurnál Sport a Tenisovysvet.cz.
Nejvýše nasazený pár přitom musel finále otáčet. První set prohrály Siniaková s Townsendovou kvůli dvěma ztraceným servisům. Třicetiletá Američanka, která hrála v domácím prostředí a titul z US Open jí ještě do sbírky chyběl, netajila nervozitu.
„Také jsem to Katce v prvním setu řekla. Říkala jsem jí, že jsem napjatá, nehýbu se, jak mám, a ani nehraju pořádné údery. Ona mi ale pomohla vrátit se zpět,“ uvedla na tiskové konferenci Townsendová. „Pořád mi říkala: To je v pořádku, je to normální, je to finále, je to v pohodě, najdeš to. Pochopila jsem, jak je důležité mít po boku někoho, kdo vám v takových situacích pomůže,“ uvedla rodačka z Chicaga.
Ve druhém setu už favoritky nadělily Kruegerové a Montgomeryové kanára a ve třetím setu povolily soupeřkám jen dva gemy. „Bojovaly jsme spíš samy se sebou než se soupeřkami. A i když se nám skóre podařilo stáhnout, koncovka nám nevyšla. První set jsme jim trochu darovaly, udělaly jsme tam moc chyb. Věřily jsme ale, že na ně máme hru. Bylo skvělé, že jsme chytily začátek druhého setu. Dostaly jsme se do naší hry. A pak už to bylo lepší,“ řekla Siniaková.
Titul z US Open tak Siniaková s Townsendovou přidaly k letošnímu triumfu z Roland Garros. Vloni vyhrály Australian Open a před dvěma lety triumfovaly ve Wimbledonu. „Mám obrovskou radost, že se nám finále povedlo. Bylo náročné. Vážím si toho, že můžu připisovat další titul a zapisovat se do historie,“ uvedla Siniaková, která za necelé dva týdny bude reprezentovat Česko také na finálovém turnaji Poháru Billie Jean Kingové v čínském Šen-čenu.