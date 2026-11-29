Čeští tenisté se utkají v první kvalifikaci příštího ročníku Davisova poháru doma s Norskem, rozhodl los v Boloni. Hrát se bude 5. a 6., nebo 6. a 7. února. Vítěz utkání si o postup do finálového turnaje zahraje s Nizozemskem, nebo Brazílií.
Výběr kapitána Tomáše Berdycha letos vypadl v semifinále. V pátek Češi prohráli v Boloni s domácí Itálií 1:2 na zápasy. Předtím porazili ve čtvrtfinále Kanadu 2:0 a dříve v kvalifikaci zdolali USA 3:2 a Švédsko 3:1.
Češi byli při losu třetí nasazení. S Norskem se utkají poprvé. Dodatečný los jim přisoudil také domácí prostředí. „Za mě převládá spokojenost a dobrý pocit,“ řekl v nahrávce pro média Berdych. „Norsko se dá a hrát doma je skvělé. Moc se na to těším. Všechny zápasy, které jsme doma odehráli, si lidé pamatují a atmosféra byla vždy skvělá,“ uvedl Berdych.
Dějiště utkání zatím není určeno. „Díky dnešnímu losu můžeme připravit pro hráče i fanoušky třetí únorový kvalifikační zápas v řadě na domácí půdě a společně se těšit na krásný zápas. Konkrétní místo oznámíme po uzavření dohody,“ řekl předseda tenisového svazu Petr Pála.
Duely 2. kola kvalifikace Davisova poháru se uskuteční od 17. do 19. září. V případě postupu by Češi hráli s Nizozemskem, nebo Brazílií venku. „Brazílii jsem nechtěl do prvního kola, což se povedlo. Tím, jak vypadá program, tak létat z Austrálie do Brazílie by bylo asi to nejhorší, co by nás mohlo čekat. Uvidíme, jak se s tím poperou Holanďani, které to čeká. Nás by to když tak čekalo po US Open, takže by člověk zůstával v podobném časovém pásmu,“ uvedl Berdych.
Hlavní hvězdou norského týmu je trojnásobný grandslamový finalista Casper Ruud, kterému patří ve světovém žebříčku 18. místo. Dvojkou by mohl být dvacetiletý Nicolai Budkov Kjaer, který je na 172. příčce. Viktor Durasovic figuruje až na 532. místě.
„Vnímám Nory, že to není soupeř jako bylo vloni Švédsko, kdy jsme byli naprosto jasní favorité a nebyl tam za ně žádný top hráč. Norové mají Ruuda, který byl dlouho v desítce. Teď z ní sice vypadl, ale pořád je to hráč, který může být velice nepříjemný,“ řekl Berdych. „Na druhou stranu budeme doma a budeme mít možnost si volit rychlý povrch, což není něco, co by mu vyhovovalo. Také jsou otazníky, jestli po Australian Open vůbec přijede. Pokud by se někomu z kluků nepodařilo udělat bod přes něj, tak přes druhého hráče a debl by mohla být ta cesta,“ dodal.
Češi by se mohli opět opírat o 14. hráče světa Jiřího Lehečku nebo o příčku níže postaveného Jakuba Menšíka. Na finálovém turnaji v Boloni byli součástí týmu také Tomáš Macháč (59.) a deblisté Adam Pavlásek s Patrikem Riklem.
Příští ročník Davisova poháru se odehraje ve stejném formátu jako letos. Po kvalifikaci se uskuteční dalších sedm vyřazovacích zápasů ve dvou dnech na půdě jednoho z týmů. Vítězové postoupí do osmičlenného finálového turnaje. V něm už má jistou účast domácí Itálie.
Los prvního kola kvalifikace Davisova poháru (5.–7. února)
Los prvního kola kvalifikace Davisova poháru (5.–7. února)
Česko – Norsko, Brazílie – Nizozemsko, Chorvatsko – Německo, Japonsko – Maďarsko, Dánsko – Jižní Korea, Monako – Belgie, Argentina – Slovensko, Velká Británie – Peru, Francie – Chile, Srbsko – Rakousko, Austrálie – Ekvádor, USA – Tchaj-wan, Indie – Kanada.