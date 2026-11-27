Jakuba Menšíka mrzely po porážce s Lorenzem Musettim nevyužité příležitosti. Patnáctý hráč světa podlehl 3:6, 4:6. Neseděla mu ani pestrá hra soupeře.
„Samozřejmě prohra vždy mrzí. Měl jsem své příležitosti v prvním i druhém setu. Měl jsem nějaké brejkboly, které jsem neproměnil. Soupeř naopak ano a to rozhodlo,“ řekl Menšík.
Semifinalista letošního Roland Garros nedokázal vzít ani jednou Musettimu servis, nevyužil ani jeden ze šesti brejkbolů. Sám o servis přišel dvakrát. Nepomohlo mu ani 13 es.
„Servis a return byly dnes na vysoké úrovni. Lorenzo je ale velice specifický hráč. Je hodně nepříjemný v tom, že mění rytmus hry. Zahraje nějaký čop, pak zase přeliftovaný forhend. Bylo pro mě náročné dostat se do rytmu a tempa, které jsem po nějaké delší době potřeboval, a z toho pramenily i ty chyby,“ uvedl Menšík.
Jednadvacetiletý Menšík hrál první utkání po měsíční pauze a zranění hlavy na turnaji ve Vídni. Vynechal i čtvrtfinálový duel s Kanadou, kde ho nahradil Tomáš Macháč. „Nehrál jsem delší dobu, byl jsem zraněný, ale na Davis Cup jsem přijel fit. Na první zápas jsem ještě nebyl stoprocentně připravený, ale postupně to bylo lepší a lepší,“ řekl Menšík.
Potíže před čtvrtfinále nechtěl specifikovat. „Prostě jsem nebyl v úterý na sto procent ready a to je asi vše,“ uvedl Menšík.