Po trpkém vyřazení v semifinále Davis Cupu jen těžko hledal slova. Kapitán českého týmu Tomáš Berdych věděl, že jeho svěřenci měli blízko k postupu do finále. Těsný souboj s Itálií rozhodla až závěrečná čtyřhra, v níž Jiří Lehečka s Tomášem Macháčem podlehli Lorenzovi Musettimu s Andreou Vavassorim 6:3, 1:6 a 6:7.
„Ještě se těžko hledají slova. Když to skončí takovým způsobem, člověk si vždy uvědomuje, že to bylo strašně blízko. Klukům opravdu chyběl jen kousíček, abychom si zahráli finále. Bohužel to nevyšlo, takže zatím převládá zklamání,“ řekl Berdych. „Na druhou stranu je to další krok ve vývoji tohoto týmu a mladých kluků, kteří mají společný cíl a to, že chtějí ten pohár vyhrát. Každý rok se strašně zlepšují a je to vidět. Letos jsme byli zase o něco lepší, dostali jsme se do semifinále. Je to součást vývoje a myslím si, že tento tým na to pořád má,“ uvedl Berdych.
Češi usilovali v duelu s domácími Italy o obrat. V první dvouhře Jakub Menšík prohrál s Musettim 3:6 a 4:6, poté ale vyrovnal Lehečka, který zdolal Flavia Cobolliho 6:2, 1:6 a 6:3. Rozhodla čtyřhra, v níž Lehečka s Macháčem, kteří nahradili původně nominované Adama Pavláska a Patrika Rikla, nevyužili vedení 1:0 na sety. Utkání ztratili v tie-breaku třetí sady, v němž prohráli 4:7.
„Ve hře byli i deblisté, kteří hráli v Praze (Pavlásek a Rikl). S Tomášem i Jirkou jsem měl ale domluveno, že se rozhodnu až podle vývoje na místě. Chtěl jsem zohlednit, jak dopadnou singly a jak budou hrát Kuba s Jirkou. Jirka potvrdil, v jaké formě přijel a jak byl nachystaný. Byl jedničkou našeho týmu a nechtěl jsem se téhle možnosti vzdát,“ podotkl Berdych, podle nějž si Lehečka i řekl, že by případný debl chtěl hrát s Macháčem.
Za rozhodnutím vsadit na Lehečku a Macháče si jednačtyřicetiletý kapitán stál. „Kdybych měl křišťálovou kouli a věděl, že když tam pošlu jiné složení, tak vyhrajeme, samozřejmě bych rád řekl, že jsem udělal chybu a mělo to být jinak. Jenže když tam člověk postaví někoho jiného, také nemá nic garantovaného. Znovu říkám, že si za svým rozhodnutím stojím,“ uvedl Berdych.
Vedle soupeřů čelili jeho hráči také bouřlivé domácí kulise. Italové, kterým na turnaji chybí druhý hráč světa Jannik Sinner, tak po semifinálovém úspěchu živí naději na čtvrtý titul po sobě a pátý v historii.
„Podpora fanoušků určitě hrála roli. Domácí prostředí velmi dobře známe a i pro nás je to obrovská pomoc. Samozřejmě jsme věděli, že hrajeme v Itálii proti Italům. Určitě to není důvod, proč bychom v tom měli hledat příčinu porážky. Když ale člověk vidí, že v utkání možná chyběl jeden nebo dva míče ve správných situacích, tak si myslím, že i atmosféra sehrála poměrně velkou roli,“ řekl Berdych.
Věřil, že ačkoliv Češi nevyužili šanci získat první titul od roku 2013, budou mít v příštích letech další možnost. „Bylo by to krásné, na druhou stranu je to pořád sport. Všichni víme, jak je to strašně těžké a náročné, kolik věcí se musí sejít, aby kluci byli připravení a aby se to podařilo poskládat i v dalším roce. Všichni víme, co všechno se kolem Davis Cupu děje, ale já tomu věřím. Vidím, že se všichni zlepšují, jsou mladí a mají před sebou ještě velký kus cesty. Pevně věřím, že ta šance je pořád velká,“ uvedl Berdych.
Pomáhají mu také zkušenosti z hráčské kariéry. I on si prošel řadou zklamání, než v letech 2012 a 2013 týmovou soutěž vyhrál. „Zažili jsme baráže, prohrané finále ve Španělsku, nešťastné semifinále v Bělehradě a i další porážky, po kterých jsme se museli zachraňovat v barážích. I tohle k tomu patří, velký úspěch se prostě nerodí hned. Samozřejmě bych byl moc rád, kdyby se to povedlo hned v prvním nebo druhém roce, ale myslím si, že kluci pro to udělali maximum. Nemůžu najít jediného člena týmu, kterému bych mohl něco vytknout. Musíme si dát příští rok další šanci,“ doplnil Berdych.