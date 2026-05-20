Bouzkové vzdala soupeřka a ve Štrasburku si zahraje čtvrtfinále, Menšík v Hamburku skončil

Marie Bouzková postoupila na turnaji ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Oleksandra Olijnykovová duel za stavu 3:1 pro Češku vzdala. Nasazená osmička Bouzková se v dalším kole utká s Američankou Ann Liovou. Naopak Jakub Menšík již v Hamburku dohrál.
Sedmadvacetiletá Bouzková strávila dnes na kurtu jen 19 minut. Ve čtvrtém gemu sebrala soupeřce a 66. hráčce světa Olijnykovové servis, načež Ukrajinka, která nastoupila s obvázaným pravým stehnem, duel skrečovala.
„Nikdy není hezké vidět soupeřku, když musí vzdát kvůli zdravotním potížím. Přeji jí, aby byla brzy fit, a věřím, že si spolu ještě hodněkrát zahrajeme,“ řekla Bouzková.
„Mě teď asi čeká trénink. Musím udělat vše, abych byla připravená na další zápas,“ doplnila.
S třicátou hráčkou světa Liovou, která v osmifinále vyřadila nasazenou dvojku Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou, se Bouzková utká počtvrté. Zatím s ní ani jednou neprohrála.
Menšík skončil v Hamburku
Jakub Menšík vypadl na antukovém turnaji v Hamburku v osmifinále. V generálce na grandslamové Roland Garros prohrál s 57. hráčem světa Ignaciem Busem z Peru jasně 0:6, 3:6. Utkání ztratil za 62 minut.
Dvacetiletý Menšík, kterému patří ve světovém žebříčku 28. místo, nenavázal na úvodní vítězství nad Němcem Janem-Lennardem Struffem. V utkání s Busem doplatil na 20 nevynucených chyb, zaznamenal pouze sedm vítězných míčů.