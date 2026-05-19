Tenis

Alcaraz kvůli zraněnému zápěstí vynechá i Wimbledon


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Druhý tenista světového žebříčku Španěl Carlos Alcaraz vynechá kvůli zranění zápěstí po French Open také Wimbledon. Vítěz londýnského grandslamu z let 2023 a 2024 to oznámil na sociálních sítích.

„Zotavuji se dobře a cítím se dobře, ale bohužel na tom ještě nejsem tak, abych mohl hrát. Proto se musím odhlásit z turnajů na trávě v Queen's Clubu a Wimbledonu. Budu dál pokračovat v práci, abych se vrátil co nejdřív,“ oznámil Alcaraz.

Sedminásobný grandslamový šampion naposledy hrál před měsícem v Barceloně, kde odstoupil před zápasem druhého kola s Tomášem Macháčem. Krátce poté oznámil, že nebude obhajovat titul na Roland Garros.

Třiadvacetiletý Alcaraz nakonec vynechá i celou část sezony na trávě a nebude startovat ani v červnu ve Wimbledonu. V All England Clubu si dosud zahrál finále třikrát, loni nestačil na Jannika Sinnera z Itálie.

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.