Bouzková měla ve Štrasburku navrch v souboji se Siniakovou

Český souboj ve Štrasburku vyhrála Marie Bouzková. Nasazená osmička zdolala Kateřinu Siniakovou v prvním kole 7:6 a 6:3. Ve vzájemných duelech Bouzková uspěla poprvé.
Siniaková hrála se zatejpovaným levým kolenem a nechala si jej opakovaně ošetřit. Duel v generálce na Roland Garros trval dvě hodiny a deset minut. Zpočátku měly obě tenistky problém udržet si servis, ale když se to jako první povedlo favoritce Bouzkové, dostala se do vedení 3:1. Siniaková nicméně později získala také dva brejky a úvodní sadu rozhodl tie-break: od stavu 3:3 už bodovala jen vítězka antukového dubnového turnaje v Bogotě, Bouzková po hodině a 23 minutách uspěla 7:3.
Druhé dějství začala brejkem majitelka 11 grandslamových titulů ve čtyřhře Siniaková, na 36. pozici singlového žebříčku o devět příček níže než soupeřka. Pak ale získala převahu Bouzková. Za stavu 5:3 první mečbol na returnu ještě nevyužila, ale vzápětí zápas dopodávala čistou hrou. O postup do čtvrtfinále si zahraje proti Oleksandře Olijnykovové z Ukrajiny.
„Kateřina hraje vždycky velmi dobře a nechá na kurtu všechno, takže jsem věděla, že musím tvrdě bojovat. Je to nebezpečná soupeřka. Jsem ráda, že jsem udržela svůj standard a že to dobře dopadlo. Vždy jsme spolu odehrály velké bitvy, dnes je to poprvé, kdy jsem ji dokázala porazit,“ řekla Bouzková.