Čtvrtfinálovým soubojem s oslabenou Kanadou vstupují čeští tenisté do finálového turnaje Davisova poháru. Zápasy sledujte od 15:40 na ČT sport a ČT sport Plus.
„Cíle jsou opravdu nejvyšší. Už vloni jsme si ale vyzkoušeli, že tento formát je hodně jiný a dynamický. Velkou váhu přikládám hlavně prvnímu zápasu, protože právě tam se podle mě vytváří momentum. Pokud první utkání zvládneme, může to pak dopadnout tím nejlepším možným způsobem,“ řekl Berdych.
Češi budou ve formátu soutěže, který se změnil v roce 2019, usilovat o první postup do semifinále. Před třemi lety prohráli ve čtvrtfinále s Austrálií 1:2 na zápasy, vloni nestačili stejným poměrem na Španělsko. Vedle čtrnáctého hráče světa Jiřího Lehečky a o příčku níže postaveného Jakuba Menšíka jsou v týmu také Tomáš Macháč (59.) a deblisté Adam Pavlásek s Patrikem Riklem.
Berdychův výběr se do finálového turnaje probojoval díky zářijovému vítězství nad USA 3:2 na zápasy v pražské O2 areně. Předtím Češi porazili v únorové úvodní fázi v Jihlavě Švédsko 3:1. Kanada na cestě do Boloni zdolala v září Francii 3:1, předtím zvítězila nad Brazílií 3:2.
Kanaďané, kteří týmovou soutěž ovládli v roce 2022, se budou ve finálové fázi opírat o současnou světovou sedmnáctku Félixe Augera-Aliassimea, chybět jim ale bude zraněný Denis Shapovalov (51.) a Gabriel Diallo (165.). V pětičlenné nominaci figurují ještě Liam Draxl (154.), Alexis Galarneau (192.), Keegan Rice (608.) a deblista Duncan Chan.
„Jejich pozice se změnila, to je realita. Pořád tam ale zůstává jejich první hráč, který ještě donedávna patřil do světové desítky. Z našeho pohledu se toho zase tolik nemění. Vnímáme jejich silného prvního hráče, ale pokud kluci předvedou výkon, na který mají, měli bychom to zvládnout,“ uvedl Berdych, který v letech 2012 a 2013 týmovou soutěž vyhrál.
Opatrný byl před soubojem také Lehečka, který by měl v souboji jedniček hrát druhou dvouhru s Augerem-Aliassimem. Připomněl loňské neúspěšné čtvrtfinále proti Španělům, kterým tehdy chyběl hvězdný Carlos Alcaraz.
„Vloni jsme viděli, jak to dopadlo, když jsme možná slavili úspěch trochu předčasně. Samozřejmě tyto informace vnímáme i při přípravě na soupeře, ale Davis Cup je Davis Cup a v něm mohou i hráči, kteří jsou v žebříčku níže, předvést skvělé výkony. Důležité je soustředit se hlavně na sebe, nepřemýšlet nad tím, kdo bude hrát, a udělat všechno pro to, abychom podali co nejlepší výkon,“ řekl Lehečka.
Duel s Kanadou se bude hrát na dva vítězné zápasy. Po dvouhrách rozhodne případně čtyřhra. Vítěz utkání narazí v pátek na lepšího z dvojice Itálie – Jižní Korea. Tento duel se odehraje ve středu.
Ve druhé části turnajového pavouka tvoří další čtvrtfinálové dvojice Německo s Velkou Británií a Španělsko s Rakouskem. Finále se uskuteční na tvrdém povrchu v Boloni v neděli 29. listopadu.
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