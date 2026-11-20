První tréninky v Boloni mají za sebou čeští tenisté. V italském univerzitním městě budou příští týden bojovat o úspěch ve finálové fázi Davisova poháru. Kurt i povrch jim sedí a až na deblistu Patrika Rikla jsou všichni stoprocentně zdravotně v pořádku. Kapitán Tomáš Berdych věří, že jeho výběr může mít nejvyšší ambice. V úterý narazí ve čtvrtfinále na Kanadu a přímý přenos můžete sledovat od 15:40 na ČT sport a ČT sport Plus.
„Cíle jsou opravdu nejvyšší. Už vloni jsme si ale vyzkoušeli, že tento formát je hodně jiný a dynamický. Velkou váhu přikládám hlavně prvnímu zápasu, protože právě tam se podle mě vytváří momentum,“ uvedl Berdych. „Pokud první utkání zvládneme, může to pak dopadnout tím nejlepším možným způsobem. Na konci roku je pořád otevřených hodně okolností, soupeřů a člověk neví, co ho čeká. My můžeme udělat jen maximum pro to, aby kluci podali co nejlepší výkon,“ podotkl.
Češi přicestovali do Boloni ve čtvrtek, v pátek absolvovali v dějišti první tréninky. Hala pro letošní finálový turnaj je jiná než ta loňská. Povrch je o něco rychlejší než v zářijové kvalifikaci v pražské O2 areně proti USA, kde Češi vyhráli 3:2, ale stejný jako vloni. Hráči se s ním snažili už během prvního dne sžít.
„Díky tomu, že jsme jedním z prvních týmů, dostaneme na centrálním kurtu větší prostor. Ostatní ještě někde hrají, cestují a tak. Právě tohle nám vloni možná trochu chybělo, takže teď se k tomu dostaneme mnohem víc. A to je podle mě nejdůležitější,“ uvedl Berdych.
Lehečka jedničkou
Českou jedničkou by měl být 14. hráč světa Jiří Lehečka. V týmu jsou také Jakub Menšík (15.), Tomáš Macháč (60.) a deblisté Adam Pavlásek a Rikl. Menší zdravotní potíže má jen Rikl, který od minulého týdne laboruje s natrženým břišním svalem.
„Patrik je v procesu, kdy by všechno mělo být na dobré cestě. Už dnes dopoledne trénoval a byl i prvním hráčem, který nastoupil v úvodní tréninkové skupině,“ řekl Berdych. „Má ještě doporučení od profesora (Pavla) Koláře, aby dnes trochu šetřil servis a zbytečně ten břišní sval nenamáhal. Do té doby, než bude třeba, by ale mělo být vše bez problémů a měl by zvládnout vše, co je v přípravě potřeba,“ uvedl kapitán.
V pořádku je také semifinalista letošního Roland Garros Menšík, který nehrál od konce října, kdy utrpěl na turnaji ve Vídni zranění hlavy. „Podle zpráv a všeho, co víme, je také v pořádku. Z tohoto hlediska nemusíme řešit nic jiného než Patrikovy drobnosti,“ řekl Berdych.
V cestě stojí Kanada
Češi se pokusí napravit v Davis Cupu loňský čtvrtfinálový nezdar, kdy vypadli se Španělskem. Letos je čeká v boji o semifinále Kanada. Vítězové soutěže z roku 2022 mají v sestavě 17. hráče žebříčku Félixe Augera-Aliassimea, kvůli zranění se ale omluvili Denis Shapovalov a Gabriel Diallo.
„Jejich pozice se změnila, to je realita. Pořád tam ale zůstává jejich první hráč, který ještě donedávna patřil do světové desítky,“ řekl Berdych. „Z našeho pohledu se toho zase tolik nemění. Vnímáme jejich silného prvního hráče, ale pokud kluci předvedou výkon, na který mají, měli bychom to zvládnout,“ doplnil.