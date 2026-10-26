Berdych zveřejnil nominaci na finále Davis Cupu, nechybí Lehečka s Menšíkem

V nominaci na finálovou fázi Davis Cupu kapitána Tomáše Berdycha je Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Adam Pavlásek a Patrik Rikl. Pátý hráč, kterým bude Tomáš Macháč nebo Vít Kopřiva, bude oznámen později. Do turnaje v Boloni vstoupí český tým 24. listopadu čtvrtfinálovým soubojem proti Kanadě.
Berdychův výběr postoupil do rozhodující fáze poté, co zdolal v září v pražské O2 areně tým USA 3:2 na zápasy. V únoru porazil v první části kvalifikace v Jihlavě Švédsko 3:1. Mezi osm nejlepších týmů světa postoupili Češi podruhé za sebou. Vloni nestačili ve čtvrtfinále na Španělsko.
„V tuto chvíli hlásím čtyři jména. Samozřejmě se nabízí i otázka na páté jméno, ale jak víme, spousta věcí se děje v čase,“ řekl Berdych. „Tím, že máme měsíc do zápasu, tak to páté jméno, ať to bude Tomáš, nebo Víťa, ještě nemám. Myslím, že je třeba tomu dát ještě nějaký čas a je to i fér vůči oběma klukům. Tým ale bude určitě ve složení pěti hráčů,“ uvedl Berdych.
Šestadvacetiletý Macháč nehrál v létě přes dva měsíce kvůli trhlině v noze. Na kurty se vrátil v srpnu a postupně se vrací do formy. „Je to hráč, který je u mě vždy na to, abych jeho nominaci zvažoval do poslední chvíle. Pevně věřím, že když se týmu bude dařit, tak můžeme být v (Boloni) skoro deset dní. Proto je tam potřeba mít pět hráčů,“ řekl Berdych.
Do Itálie odletí tenisté 19. listopadu. „Mám rád čas na přípravu. Ne, že by ji tento formát nedovoloval, ale je to hodně odlišné od zápasu, kdy se hraje formátem doma–venku a na dvorci se střídají v přípravě jen dva týmy. Tady jsou tři tréninkové dvorce, jeden centr, na kterém se střídá osm týmů a musí se poskládat v daných časech. Je to komplikovaný program. I proto volíme cestu 19. listopadu, abychom měli čtyři dny na trénink. Věřím, že se s tím kluci sžijí lépe než vloni,“ podotkl Berdych.
Kanadu, která týmovou soutěž vyhrála v roce 2022, povede sedmý hráč světa Félix Auger-Aliassime. V nominaci jsou také Denis Shapovalov (52.), Gabriel Diallo (149.), Liam Draxl (194.) a deblista Duncan Chan. Vítěz utkání narazí v pátek 27. listopadu na lepšího z dvojice Itálie – Jižní Korea. Domácím obhájcům titulu bude chybět zraněná světová jednička Jannik Sinner.
„Kanaďané nahlásili bez překvapení to nejsilnější, co mají. Už jen síla těch dvou hráčů (Auger-Aliassime a Shapovalov) je velmi dobrá. Félix je hráč první desítky a je to velmi silný soupeř. Dostáváme se ale do formátu, kde se může stát cokoliv a rozdíly se rychle smazávají. Důležitá je daná forma ze dne na den, jak se hráči vyspí a co si přinesou v danou chvíli na kurt. Prognózy a hodnocení týmů jsou jen povídáním navíc,“ uvedl Berdych.
Češi se pokusí vyhrát „salátovou mísu“ potřetí v samostatné historii. Týmovou soutěž ovládli v letech 2012 a 2013, kdy byl jednou z hlavních opor právě Berdych. Předtím tenisté uspěli ještě v éře Československa v roce 1980.
Výběr kapitána Berdycha může také navázat na letošní počin tenistek, které v září triumfovaly v Poháru Billie Jean Kingové. Naposledy si Češi obě soutěže v jednom roce podmanili před čtrnácti lety.
Rozhodující fáze Davis Cupu se odehraje v Boloni na tvrdém povrchu. Zbývající čtvrtfinálové dvojice tvoří Španělsko s Rakouskem a Německo s Velkou Británií. Turnaj vyvrcholí finálovým duelem 29. listopadu.