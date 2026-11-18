Čeští tenisté by měli ve čtvrtek i s Jakubem Menšíkem odletět do Boloni na finálový turnaj letošního Davis Cupu. On sám v rozhovoru pro Českou televizi přiznal, že reprezentace jede do Itálie pro celkový triumf. Ještě předtím ale Menšík sehrál v Prostějově charitativní exhibici na pomoc nemocným dětem. Přímé přenosy z finále DC odvysílá ČT sport a ČT sport Plus.
Téměř pět stovek dětí zaplnilo halu národního sportovního centra Prostějov. Aktuálně patnáctý tenista světa Jakub Menšík se tam postavil v exhibičním zápase české tenisové legendě Jiřímu Novákovi.
V rámci charitativního utkání prostějovský tenisový klub rozdal sto deset tisíc korun mezi místní školy a organizace, které pracují se znevýhodněnými dětmi.
„Každá výhra se počítá, jdu do každého zápasu s vítězným záměrem. Exhibice byla pro jiné účely a jsem moc rád, že se to takhle podařilo a mohlo se pomoct potřebným. Bylo to skvělé, užil jsem si to,“ řekl Menšík v rozhovoru pro ČT sport.
Sám přiznal, že má k celému tématu blíže. „Skrze bráchu, který má poruchu autistického spektra. Moc dobře vím, jaké to je být součástí rodin, které potřebují pomoct,“ dodal Menšík.
Ten figuruje v nominaci na finále Davis Cupu spolu s Tomášem Macháčem, Jiřím Lehečkou a deblisty Adamem Pavláskem s Patrikem Riklem. Trenérovi Tomáši Berdychovy přidělaly vrásky na čele jen Menšíkovy zdravotní potíže. Z turnaje Masters v Paříži se totiž odhlásil kvůli zranění hlavy.
To ale bylo začátkem listopadu, nyní je vše jinak. „Celý týden už trénuju naplno. Mám další týden k dobru, přípravy je víc než dost. Po Vídni to byl trochu nešťastný pád, potřeboval jsem se z toho otřepat, za pár dní jsem byl v pohodě, ale nějaký čas to chtělo.“
Teď má plán jasný. „Odlétáme do Boloni a v úterý to vypukne. Těším se na to moc. Samozřejmě konec sezony, dovolená klepe na dveře, ale já týmové akce miluju, jedeme s nejvyššími ambicemi a pro to nejcennější,“ uvedl Menšík, kterého čeká čtvrtfinálová bitva s Kanadou.
Z její nominace však vypadli zranění Denis Shapovalov a Gabriel Diallo. Vítěz čtyř turnajů ATP Tour Shapovalov měl být dvojkou týmu, který povede čtrnáctý hráč světa Félix Auger-Aliassime.
„Hraje se to formátem na dva vítězné zápasy a může se stát cokoliv. Mají tam Félixe, který patří k nejlepším hráčům světa. Bude to vyrovnané. My máme ale zkušenosti z předchozích let a uvidíme, co nás bude čekat,“ prohlásil Menšík.
Svou roli v týmu bere jako vůdčí. „Jirka Lehečka je v týmu delší dobu, jsem mladší, ale Davis Cup hraju třetí čtvrtý rok. V Praze jsem si to zahrál v pozici jedničky. Ale každý má svou roli. Potřebujeme hlavně body, abychom postoupili,“ řekl Menšík.