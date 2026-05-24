Bouzková i Macháč prošli do druhého kola Roland Garros

Marie Bouzková vstoupila úspěšně do tenisového Roland Garros. Nasazená sedmadvacítka porazila v 1. kole Italku Lucii Bronzettiovou 6:3, 6:1. V dalším kole narazí na Britku Francescu Jonesovou, nebo Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou. Tomáš Macháč porazil Belgičana Zizou Bergse 6:4, 6:4, 6:3 a příště bude hrát se světovou trojkou Němcem Alexanderem Zverevem.
Na antukových kurtech v Paříži se dnes představí ještě několik 26českých zástupců. Tereza Valentová se utká s Polkou Magdou Linetteovou, dvojnásobná šampionka z roku 2021 Barbora Krejčíková bude hrát s Američankou Hailey Baptisteovou. Jakub Menšík narazí na domácího Titouana Drogueta a Sára Bejlek zabojuje proti Američance Sloane Stephensové.
Čtyřicátý hráč světa Macháč vyřadil o dvě příčky lépe postaveného Bergse za dvě a půl hodiny. Soupeři pětkrát sebral podání, sám přišel o servis dvakrát. Bergs doplatil na 41 nevynucených chyb.
Pětadvacetiletý rodák z Berouna získal první set díky stoprocentnímu servisu a prolomenému podání soupeře v desáté hře. Ve druhém setu český tenista dohnal manko brejku a otočil vývoj ze stavu 2:4 na 6:4. Také ve třetí sadě Macháč reagoval na brzkou ztrátu servisu, v šesté hře se ujal vedení 4:2 a duel dotáhl do konce. Utkání zakončil čistou hrou.
Dál jde i Bouzková
Sedmadvacetiletá Bouzková porazila Bronzettiovou, která prošla do hlavní soutěže z kvalifikace, za 69 minut. Zdolala ji i ve druhém vzájemném utkání a navázala na čtyři roky starý triumf z turnaje v Guadalajaře. Ve 2. kole Roland Garros je potřetí za sebou.
Bouzková sice přišla v úvodním gamu o podání, manko ale ihned srovnala a první set získala díky dalšímu brejku v šesté hře. Ve druhé sadě česká tenistka duel kontrolovala. Od stavu 0:1 vyhrála šest gamů za sebou a zajistila si jako první tenistka v dnešním programu postup.
„Letos je tady nevídané teplo. Dnes mi to tady připadá spíš jako Australian Open než Roland Garros. Podmínky jsou určitě jiné,“ řekla Bouzková. „Jsem ráda, že jsem nakonec zvládla utkání takhle rychle. Člověk má na grandslamu samozřejmě mnohem větší nervy a je víc stažený. I když hrajete jen hodinu a devět minut, určitě se ten zápas projevil vnitřně jako delší, než byl,“ uvedla.
Výsledky tenisového grandslamu Roland Garros
Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži (antuka, dotace 61,7 milionu eur):
Muži:
Dvouhra – 1. kolo:
Duckworth (Austr.) – Diallo (Kan.) 6:3, 4:1 skreč.
Ženy:
Dvouhra – 1. kolo:
Bouzková (27-ČR) – Bronzettiová (It.) 6:3, 6:1, Kosťuková (15-Ukr.) – Selechmetěvová (Rus.) 6:2, 6:3.