Tenis

SESTŘIHBartůňková si finále v Monterrey nezahraje, Mertensové podlehla ve třech setech


před 6 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
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Bartůňková nedotáhla semifinále v Monterrey proti Mertensové
Zdroj: ČT sport

Nikola Bartůňková nedotáhla na turnaji v Monterrey dobře rozehraný souboj o premiérový postup do finále na okruhu WTA Tour. Dvacetiletá česká tenistka v semifinále vedla nad Elise Mertensovou 6:1 a 3:0, nakonec ale zkušenější Belgičance v generálce na US Open podlehla 6:1, 4:6, 2:6.

První set Bartůňková ovládla suverénně za půl hodiny, když soupeřce vzala třikrát podání. Výhodu brejku si vypracovala i ve druhém, a přestože v páté hře poté poprvé v zápase sama neudržela podání, náskok si vzápětí dalším úspěšným gemem na returnu uhájila a vedla 4:2.

Zápas se zlomil v sedmém gemu. Bartůňková v něm na servisu vedla 40:15 a mohla zvýšit na 5:2, nedokázala ho ale dotáhnout. Mertensová naopak svou příležitost využila a set čtyřmi gemy v řadě otočila. Lépe pak zvládla i třetí sadu, v níž české hráčce dvakrát sebrala podání a ve třetím vzájemném utkání ji letos podruhé porazila.

Bartůňková si účastí v semifinále vyrovnala své kariérní maximum mezi elitou, o postup do finále marně usilovala i vloni v září na jiné mexické pětistovce v Guadalajaře. Na nižších challengerech WTA má na kontě dvě finálové účasti, naposledy v červnu na trávě v Birminghamu. Ve světovém žebříčku se po dalším vydařeném týdnu posune nejvýš v kariéře na 34. místo.

Výsledky turnaje v Monterrey

Dvouhra – semifinále: Mertensová (2-Belg.) – Bartůňková (ČR) 1:6, 6:4, 6:2, Parryová (Fr.) – Liová (5-USA) 7:6 (9:7), 6:4.

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