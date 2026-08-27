Viďmanová je v Monterrey ve čtvrtfinále, čeká ji Bartůňková

Darja Viďmanová postoupila na turnaji v Monterrey z kvalifikace už do čtvrtfinále. Devadesátá hráčka žebříčku porazila ve 2. kole generálky na US Open 6:4, 7:5 Španělku Cristinu Bucsaovou a její příští soupeřkou bude Nikola Bartůňková.
Třiadvacetiletá Viďmanová vyhrála v Mexiku čtvrtý zápas za sebou. Turnajovou osmičku Bucsaovou, které povolila uhrát jen čtyři z jedenácti gamů na podání, zdolala za hodinu a tři čtvrtě. Čtyřicáté hráčce žebříčku oplatila moskevská rodačka letošní dvousetovou porážku z Indian Wells.
S dvacetiletou Bartůňkovou se Viďmanová střetne potřetí v kariéře, s o tři roky mladší krajankou dosud neuhrála ani set.
Výsledky turnaje v Monterrey
Výsledky turnaje v Monterrey
Viďmanová (ČR) – Bucsaová (8-Šp.) 6:4, 7:5, Mertensová (2-Belg.) – Udvardyová (Maď.) 6:1, 4:6, 6:3, Parksová (USA) – Chwaliňská (3-Pol.) 3:6, 6:2, 6:2, Liová (5-USA) – Timofejevová (Uzb.) bez boje.