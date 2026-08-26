Bartůňková postoupila v Monterrey do čtvrtfinále, Viďmanová zvládla 1. kolo

Nikola Bartůňková postoupila na turnaji v Monterrey po velkém boji do čtvrtfinále. Hráčku ze čtvrté stovky žebříčku En-šuo Liang z Tchaj-wanu zdolala po obratu 6:7, 7:5, 6:4. Vítězně vstoupila do hlavní soutěže Darja Viďmanová, která v Mexiku navázala na úspěšnou kvalifikaci a v prvním kole porazila Australanku Kimberly Birrellovou 7:6, 6:3.
Dvacetiletá Bartůňková se po odstoupení nasazené Anastasije Potapovové musela proti En-šuo Liang, která Rakušanku jako šťastná poražená z kvalifikace nahradila, popasovat s rolí favoritky.
Vyrovnaný úvodní set ztratila v tie-breaku 4:7, druhý ale v koncovce vydřela 7:5 a obrat pak završila brejkem v desátém gamu třetí sady. První mečbol proměnila po půl jedné místního času, se soupeřkou bojovala dvě a tři čtvrtě hodiny.
Třiadvacetiletá Viďmanová v duelu s Birrellovou v prvním setu třikrát dotáhla ztrátu podání. Poprvé o servis přišla hned v úvodním gamu, dokázala ale vyrovnat na 3:3 a následně další dva brejky oplatila soupeřce okamžitě.
Sadu tak nakonec rozhodl až tie-break, který česká hráčka od stavu 1:2 ovládla a vyhrála ho 7:2. Ve druhé sadě už na podání Viďmanová nezaváhala, naopak v koncovce dvakrát sebrala Australance servis a po hodině a 48 minutách proměnila na příjmu první mečbol.
Její další soupeřkou bude osmá nasazená Cristina Bucsaová ze Španělska, a pokud duel zvládne, dojde v Mexiku na české čtvrtfinále. O postup mezi čtveřici nejlepších by se Viďmanová utkala s Bartůňkovou.