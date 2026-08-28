Bartůňková zdolala v českém duelu Viďmanovou a v Monterrey si zahraje semifinále

Tenistka Nikola Bartůňková zvládla na turnaji v Monterrey takřka tříhodinový český souboj s Darjou Viďmanovou a po výhře 6:4, 6:7, 6:3 postoupila podruhé v kariéře na okruhu WTA Tour do semifinále. O premiérové finále se v generálce na US Open utká s Elise Mertensovou z Belgie.
Dvacetiletá Bartůňková si dosud mezi elitou zahrála semifinále jen vloni v září na jiné mexické pětistovce v Guadalajaře. Na nižších challengerech WTA má na kontě dvě finálové účasti, naposledy v červnu na trávě v Birminghamu. V letošní průlomové sezoně se propracovala ve světovém žebříčku už na 38. místo.
S Viďmanovou, která se do hlavní soutěže probojovala z kvalifikace, svedla o postup mezi čtyři nejlepší tuhý boj. První set získala po téměř hodině, druhý naopak ztratila v tie-breaku 3:7. Rozhodující sadu, v níž si obě soupeřky dlouho držely podání, rozhodla v koncovce brejkem na 5:3, po němž už zápas dopodávala.
S Mertensovou se Bartůňková utká potřetí v kariéře. V prvním vzájemném duelu letos na Australian Open s Belgičankou prohrála a schytala od ní dokonce kanára, na trávě v Berlíně ale o deset let starší soupeřce porážku oplatila.
Výsledky tenisového turnaje žen v Monterrey
Výsledky tenisového turnaje žen v Monterrey
Tenisový turnaj žen v Monterrey v Mexiku (tvrdý povrch, dotace 1,206 446 dolarů):
Dvouhra – čtvrtfinále:
Bartůňková – Viďmanová (obě ČR) 6:4, 6:7 (3:7), 6:3, Mertensová (2-Belg.) – Starodubcevová (Ukr.) 6:1, 6:4, Liová (5-USA) – Parksová (USA) 6:2, 6:3, Parryová (Fr.) – Tausonová (Dán.) 6:3, 7:5.