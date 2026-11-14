Tenis

Nosková nestačila na Svitolinovou, Ukrajinka si zahraje o titul s Andrejevovou


14. 11. 2026Aktualizovánopřed 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Wimbledonská šampionka Linda Nosková do finále Turnaje mistryň nepostoupila. S Ukrajinkou Elinou Svitolinovou prohrála na tvrdém povrchu v Indian Wells jasně 2:6, 1:6. Šampionka z roku 2018 Svitolinová narazí v nedělním boji o titul na Rusku Mirru Andrejevovou, která předtím porazila Američanku Jessicu Pegulaovou 6:3, 6:4.

Jednadvacetileté Noskové duel s nasazenou šestkou Svitolinovou nevyšel, prohrála ho za 65 minut. Uhrála v něm jen dva gamy na servisu, udělala 11 dvojchyb a 27 nevynucených chyb.

Nosková prohrála s dvaatřicetiletou Svitolinovou druhé z pěti vzájemných utkání. Nenavázala proti ní na zářijové vítězství z finále Poháru Billie Jean Kingové, kde stvrdila celkový triumf českých tenistek v týmové soutěži.

Nosková prohrála s dvaatřicetiletou Svitolinovou druhé z pěti vzájemných utkání. Nenavázala proti ní na zářijové vítězství z finále Poháru Billie Jean Kingové, kde stvrdila celkový triumf českých tenistek v týmové soutěži.

„Hrála jsem velmi dobře a kvalitně jsem podávala. Musela jsem být velmi agresivní. Věděla jsem, že Linda je velká střelkyně. Bylo důležité, abych byla stále stoprocentně soustředěná a správně ukončovala výměny,“ řekla Svitolinová v rozhovoru pro CANAL+ Sport.

Nosková předtím porazila Martu Kosťukovou a Coco Gauffovou a triumf ve skupině si zajistila i přes porážku s Pegulaovou. Tentokrát se nemohla opřít o podání.

Přestože do utkání se Svitolinovou vstoupila brejkem, o náskok hned přišla a od stavu 2:2 ztratila i zbývající čtyři gamy. První set prohrála za 37 minut.

Před začátkem druhé sady opustila Nosková na chvíli kurt, ale ani pauza jí nepomohla. Po třech dvojchybách přišla o servis ve druhé hře, a když ztrácela už 0:3, odhodila z frustrace raketu.

Manko Noskové narostlo až na stav 0:5. Česká tenistka sice eliminovala hrozbu „kanára“ po odvráceném mečbolu, Svitolinová si ale vzápětí při podání vypracovala vedení 40:0 a celkově třetí šanci na ukončení zápasu využila.

Mirra Andrejevová si zahraje finále Turnaje mistryň
Zdroj: REUTERS/Daniel Cole

Andrejevová vyhrála v Indian Wells i čtvrté utkání a dál prochází turnajem bez ztráty setu. O třináct let starší Pegulaovou porazila za hodinu a 25 minut, čtyřikrát jí v utkání vzala servis. Šampionka letošního Roland Garros postoupila do finále při první účasti na Turnaji mistryň v kariéře.

„Byl to těžký zápas. Věděla jsem, že je (Pegulaová) velmi konzistentní hráčka a musíte tvrdě pracovat, abyste proti ní získali bod. Nedá vám nic zadarmo. Chtěla jsem nechat na kurtu vše a zkomplikovat jí život. To byl můj plán,“ řekla v rozhovoru na kurtu Andrejevová.

Andrejevová přišla v utkání s Pegulaovou o servis jako první, manko brejku za stavu 1:2 ale ihned smazala. Poté, co Američance vzala servis i v osmém gamu, dotáhla sadu do úspěšného konce.

Také ve druhém setu Andrejevová otáčela proti světové pětce Pegulaové nepříznivý vývoj. Ztrácela dokonce 1:3, čtyřmi gamy v řadě ale průběh zcela zvrátila. Utkání poté dopodávala k vítězství a za stavu 5:4 využila hned první mečbol.

Rodačka z Krasnojarsku vyhrála devátý z posledních deseti zápasů. V živém žebříčku WTA se posunula na druhé místo, kde vystřídá Bělorusku Arynu Sabalenkovou.

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