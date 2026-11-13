Tenis

Andrejevová na Turnaji mistryň smetla náhradnici za Muchovou


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Ruská tenistka Mirra Andrejevová rozdrtila na Turnaji mistryň 6:2, 6:1 krajanku Dianu Šnajderovou, která v posledním zápase ve skupině nahradila zdravotně indisponovanou Karolínu Muchovou. Andrejevová dosud v Indian Wells neztratila ve třech utkáních ani set a v semifinále se střetne s Američankou Jessicou Pegulaovou.

Devatenáctiletá Andrejevová prohrála se Šnajderovou první dvě hry, ale následujících šest vyhrála. Šest gamů v řadě získala vítězka letošního Roland Garros za stavu 0:1 i ve druhé sadě a po necelé hodině proměnila při soupeřčině podání první mečbol.

Muchová nedlouho před posledním zápasem odstoupila kvůli zažívacím potížím. Při své premiérové účasti na Turnaji mistryň Češka prohrála první dva zápasy a už neměla šanci na postup do semifinále. Naopak Andrejevová už měla jisté prvenství ve skupině, tu druhou ovládla Linda Nosková. Její semifinálová soupeřka vzejde ze souboje mezi Běloruskou Arynou Sabalenkovou a Ukrajinkou Elinou Svitolinovou.

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