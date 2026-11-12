Boj o naději vyhrála americká tenistka Coco Gauffová, když na Turnaji mistryň porazila Ukrajinku Martu Kosťukovou 6:4, 7:5. Udržela si tak šanci na postup do semifinále. Předloňská šampionka získala druhé vítězství ve skupině 1 a k postupu mezi poslední čtyři hráčky potřebuje, aby Linda Nosková zdolala v závěrečném utkání základní fáze její krajanku Jessicu Pegulaovou.
Dvaadvacetiletá Gauffová, která předtím s Noskovou prohrála 3:6, 3:6, porazila Kosťukovou za hodinu a půl. Soupeřce, která nahradila odhlášenou světovou jedničku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu a už před utkáním neměla šanci na postup, sebrala šestkrát servis. Nemusela litovat ani devíti dvojchyb. Ukrajinku zdolala popáté ze sedmi vzájemných duelů
Dvojnásobná grandslamová šampionka Gauffová získala první set díky třem brejkům. Ačkoliv za stavu 5:3 sadu nedopodávala, set poté ukončila na příjmu a využila první setbol.
Ve druhé sadě Američanka předvedla velký obrat. Nezlomil ji ani nepříznivý vývoj, kdy prohrávala 1:5. V sedmém gamu odvrátila tři setboly a po šesti vyhraných gamech v řadě dotáhla duel k vítězství ve dvou setech. Kosťuková se rozloučila s turnajem bez jediného získaného setu.