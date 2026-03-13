Carina Edlingerová zvítězila ve stíhacím sprintu zrakově handicapovaných parabiatlonistek na Hrách v Itálii a získala první zlato pro Česko od roku 2002. Český úspěch podtrhla bronzová Simona Bubeníčková. Čeští parahokejisté si zápas o zlato nezahrají. V semifinálovém duelu potvrdili roli favorita obhájci z USA, kteří český celek přehráli výsledkem 6:1. V neděli budou hrát o bronz s poraženým ze zápasu Kanada – Čína.
Edlingerová bere zlato, parahokejisté v semifinále nestačili na USA
Rakouská rodačka Edlingerová už v sobotu stříbrem ve sprintu ukončila medailový půst českých paralympioniků trvající od Vancouveru 2010. Nyní svůj výsledek ještě vylepšila a zvítězila o 9,9 sekundy před Číňankou Wang Jüe. Stala se první českou paralympijskou šampionkou ze zimních Her od Kateřiny Teplé, jež získala ve sjezdovém lyžování dvě zlata před 24 lety v Salt Lake City.
Sedmadvacetiletá Edlingerová se přitom věnuje biatlonu teprve krátce, předchozí úspěchy včetně paralympijského zlata v Pekingu 2022 v rakouských barvách sbírala v běhu na lyžích. V tom ale po změně reprezentace povolení startovat v Itálii nedostala.
„Nejsem biatlonistka, ale s Alexem jsme se dohodli, že pokud dnes vyhraju, můžu se biatlonistkou oficiálně nazývat,“ řekla přešťastná Edlingerová s odkazem na svého traséra a reprezentačního trenéra Alexandra Paťavu.
Česko reprezentuje Edlingerová od loňska, kdy se kvůli neshodám rozešla s rakouským svazem. „Když jsem měnila státní příslušnost, musela jsem prezidentovi (českého) paralympijského výboru slíbit, že budu umět zpívat českou hymnu. A je pro mě velká čest, že si ji dnes budu moci s Alexem zazpívat,“ řekla rodačka z Bad Ischlu.
Bubeníčková bere nakonec bronz
Česká výprava se nejdříve radovala z dvojnásobného medailového úspěchu, neboť držitelka stříber z vytrvalostního závodu biatlonistek a běhu na lyžích na 10 km Bubeníčková dojela do cíle třetí. Krátce poté ale rozhodčí odečetli 51 sekund z času Němce Walterové, jež měla problémy s čipem. Sedmnáctiletá Češka klesla o více než 12 sekund na nepopulární čtvrtou pozici. Po protestu jury rozhodla o udělení dodatečného druhého bronzu.
„S výkonem jsem spokojená, ale člověk už se radoval v cílové rovince... Teď si to trochu vyčítám, že jsem mohla trochu zabrat, a ne se tam radovat a třeba by to bylo trošku jinak. Ale to nemohl nikdo vědět, že to tak bude. Samozřejmě mě to mrzí, mám pocit, že tady na těch Hrách mi taková ta kapka štěstí, co je potřeba, nepřeje,“ řekla Bubeníčková v bezprostřední reakci.
Ve stíhacím sprintu se nejprve jede kvalifikace, na jejímž základě pak biatlonisté odstartují ve finále. České reprezentantky kvalifikaci ovládly a po přepočtu času podle postižení do finále vyrážela Bubeníčková z prvního místa s náskokem 44 sekund před Edlingerovou.
Pozdější vítězka se dostala na vedoucí pozici krátce před druhou střelbou, o zlato ji nepřipravila ani celkově tři trestná kola. Bubeníčková, jež má pomalejší střelbu i běh, chybovala jen jednou.
Parahokejisté si zahrají o bronz
Češi skončili na mistrovství světa už třikrát na třetím místě, ale paralympijské semifinále hráli poprvé. Nad pětinásobnými paralympijskými šampiony sice nečekaně vedli a ještě v druhé třetině drželi vyrovnaný stav, pak ale favorizovaní Američané využili velkou převahu.
Brankář Patrik Sedláček si připsal 35 zákroků. Třikrát ho překonal Declan Farmer, který tak i ve čtvrtém utkání na turnaji zaznamenal hattrick. Celkově už v Miláně dal 14 gólů.
Český tým v první třetině prohrál na střely na branku 1:10, přesto mu jediný střelecký pokus stačil k vedení. V šesté minutě se po křížné přihrávce prosadil v přesilovce Michal Geier a vyloučený soupeř se už po osmi sekundách mohl vrátit na led.
Z dorážky vyrovnal Farmer, který pak v druhé třetině vstřelil i třetí gól USA. Ten padl pouhých 19 vteřin po trefě Davida Eustace na 2:1. Na začátku třetí části mohl snížit Martin Žižlavský, trefil ale tyč a Američané přidali v rychlém sledu ještě tři branky.
Češi se nezúčastní ani slavnostního zakončení
V areálu Tesero byl přítomen také předseda Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora. Před zlatým závodem v rozhovoru pro ČT potvrdil, že Češi budou po slavnostním zahájení chybět také při závěrečném ceremoniálu.
„V tuto chvíli máme jednoznačné stanovisko sportovců, že se závěrečného ceremoniálu účastnit nebudou,“ prohlásil Sýkora. Důvod zůstává stejný: účast Rusů a Bělorusů.