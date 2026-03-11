Milán Cortina 2026

Bubeníčková vybojovala na paralympiádě své druhé stříbro


11. 3. 2026Aktualizovánopřed 3 hhodinami|Zdroj: ČT sport
Stříbrný finiš Bubeníčkové s ohlasem
Zdroj: ČT sport

Simona Bubeníčková vybojovala na paralympijských hrách už svou druhou medaili. Úřadující mistryně světa skončila druhá za vítěznou Ruskou Anastasií Bagijanovou.

Bubeníčková po stříbru z vytrvalostního závodu v biatlonu uspěla také mezi běžkyněmi klasičkami. Sedmnáctiletá česká reprezentantka od startu na vedoucí Rusku ztrácela, ale druhou pozici před pronásledovatelkami na rozbředlém sněhu v teplém počasí jasně udržovala.

„Nechala jsem tam všechno, bylo to strašně těžké, trať byla těžká, nevyhovovalo mi to. Prostě dneska to líp nešlo,“ prohlásila Bubeníčková.

Česká paralympionička přiznala, že měla zvýšenou motivaci po úterním pádu. „Věděla jsem, když už nebudu moct, budu mít na co myslet a pro co jet. Ale na startu jsem byla klidná. Dneska ráno jsem vzpomínala, že tři týdny zpátky jsem na tréninku šla a byla jsem ráda, že předjíždím turistu, takže ve výsledku jsem spokojená. Na víc to nestačilo,“ uvedla Bubeníčková, kterou jako trasér doprovází David Šrůtek.

Škoda skončil třináctý

Matěj Škoda obsadil mezi stojícími na stejné distanci 13. místo. „Jsem hodně spokojený. Doufal jsem, že se bude bojovat někde mezi desátým a patnáctým místem, takže třinácté je super,“ zhodnotil své vystoupení Škoda.

Hlasy Škody a Motejzíka po náročném paralympijském závodu na 10 km
Zdroj: ČT sport

Parasportovci se museli vypořádat s náročnou tratí. „První kolo jakžtakž šlo, druhé kolo už byl písek a bylo to hluboké,“ popsal Škoda.

Miroslav Motejzík se i kvůli tomu do cíle nedostal. „Nemůžu být spokojený s ničím, na tenhle závod jsem se těšil. Úplně jsem odpadl už ve druhém kole,“ řekl v cíli.

