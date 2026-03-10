Parasport

Bubeníčkovou ve sprintu zastavil pád, Kříž v kombinaci devátý


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport
Nahrávám video
Neúspěšné semifinále sprintu se Simonou Bubeníčkovou
Zdroj: ČT sport

Simona Bubeníčková další medaili na paralympijských hrách nepřidala. Ve sprintu vypadla v semifinále poté, co měla v závěru trati pád. Deváté místo v soutěži stojících v lyžařské kombinaci obsadil Tadeáš Kříž, mezi sedícími skončil patnáctý Petr Drahoš.

Sedmnáctiletá Bubeníčková uspěla ve víkendovém vytrvalostním závodě, nyní se vydala také na krátkou trať. V závěru závodu ale z prvního místa spadla, když ve sjezdu nezvládla zatáčku. Před českou nevidomou reprezentantku se dostaly dvě soupeřky, které místo ní šly do finále.

Z její smůly profitovaly Němka Leonie Maria Walterová a také Číňanka Cchung Ťi-chung. Využily rychlost nabytou ve sjezdu, Bubeníčkovou předstihly a obsadily na úkor české závodnice postupové pozice.

Celkově byla Bubeníčková klasifikována na páté pozici, o příčku lépe skončila v Itálii v biatlonovém sprintu. V kategorii mužů s tělesným postižením skončili Matěj Škoda a Miroslav Motejzík v kvalifikaci.

Nahrávám video
Tadeáš Kříž s Ivou Křížovou a jejich slalom do kombinace
Zdroj: ČT sport

Na deváté příčce skončil lyžař Tadeáš Kříž. Český nevidomý lyžař byl spolu se svojí sestrou Ivou devátý v obou částech závodu, tedy v super-G a slalomu.

Nahrávám video
Tadeáš Kříž s Ivou Křížovou a jejich super-G pro kombinaci
Zdroj: ČT sport

Přečtěte si také

Paralyžař Kříž obsadil v super-G 10. místo, parahokejisté zvládli derby

9. 3. 2026

Paralyžař Kříž obsadil v super-G 10. místo, parahokejisté zvládli derby
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.