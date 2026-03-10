Simona Bubeníčková další medaili na paralympijských hrách nepřidala. Ve sprintu vypadla v semifinále poté, co měla v závěru trati pád. Deváté místo v soutěži stojících v lyžařské kombinaci obsadil Tadeáš Kříž, mezi sedícími skončil patnáctý Petr Drahoš.
Bubeníčkovou ve sprintu zastavil pád, Kříž v kombinaci devátý
Sedmnáctiletá Bubeníčková uspěla ve víkendovém vytrvalostním závodě, nyní se vydala také na krátkou trať. V závěru závodu ale z prvního místa spadla, když ve sjezdu nezvládla zatáčku. Před českou nevidomou reprezentantku se dostaly dvě soupeřky, které místo ní šly do finále.
Z její smůly profitovaly Němka Leonie Maria Walterová a také Číňanka Cchung Ťi-chung. Využily rychlost nabytou ve sjezdu, Bubeníčkovou předstihly a obsadily na úkor české závodnice postupové pozice.
Celkově byla Bubeníčková klasifikována na páté pozici, o příčku lépe skončila v Itálii v biatlonovém sprintu. V kategorii mužů s tělesným postižením skončili Matěj Škoda a Miroslav Motejzík v kvalifikaci.
Na deváté příčce skončil lyžař Tadeáš Kříž. Český nevidomý lyžař byl spolu se svojí sestrou Ivou devátý v obou částech závodu, tedy v super-G a slalomu.