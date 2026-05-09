Fuksa ovládl úvodní kilometr SP v Segedínu. Na maratonce dobrý, vtipkoval

Ještě minulý víkend absolvoval Martin Fuksa Pražský maraton, nyní si na úvodní zastávce Světového poháru připsal první vítězství na kilometru. Olympijský vítěz této vzdálenosti v sobotním finále navázal na páteční jízdy nakonec těsným finišem, kde Zachara Petrova z Ruska porazil o pouhou setinu sekundy. I tak časem 3:41,46 zajel nový světový rekord. Odpolední program v Segedínu pokračuje od 14 hodin na ČT sport Plus.
„Na maratonce dobrý, ne? Kdo se bál, není potřeba, Martin Fuksa doručí,“ smál se olympijský vítěz z Paříže. Třiatřicetiletý Fuksa byl v Maďarsku suverénní. V pátek vyhrál rozjížďku i semifinále, ve finále se do začátku držel ve vedoucí skupině a na posledních 250 metrech zaútočil. „Kluci to rozjeli rychle a já jsem nechtěl zbytečně bláznit,“ popsal svoji taktiku.
Tempo s dvojnásobným celkovým vítězem Světového poháru udržel jen Petrov, kterého Fuksa nakonec porazil o pouhou setinu sekundy, rozhodnout musela cílová fotografie. „Aspoň to bylo zajímavé pro diváky a pro mě docela také. Kluci se drželi déle, než jsem doufal. Cítil jsem, že tam jsem. A je úplně jedno, o kolik to je, zlato je zlato,“ řekl.
Celkově se třiatřicetiletý rychlostní kanoista mohl radovat z 19. triumfu ve Světovém poháru. „Jsem rád, že jsem ukázal, že maraton nebylo nic špatného, pomohlo mi to akorát na hlavu. Někdo si určitě řekne: Vyhrál jen o setinu, blablabla, ale mě to nezajímá. Jsem prostě zlatý, je to moc hezké a jedeme dál,“ dodal.
Na dvoustovce se ve finále A představil Antonín Hrabal. Šestadvacetiletý reprezentant obsadil sedmé místo se ztrátou 1,28 sekundy na nejrychlejšího Sergeje Svinareva z Ruska.