Rychlostní kanoistika

Fuksovi a Dostálovi začne v Maďarsku boj o příští olympijské hry


před 6 hhodinami|Zdroj: ČTK

Světový pohár v maďarském Szegedu začíná. Pro rychlostní kanoisty má velký význam: v novém systému kvalifikace pro OH na něm mohou získat body do žebříčku. Závodů se zúčastní také české hvězdy Martin Fuksa a Josef Dostál a kromě nich i další více než třicítka reprezentantů. Přímé přenosy o víkendu odvysílá ČT sport Plus.

Martina Fuksu závody v Szegedu čekají necelý týden po Pražském maratonu, který v neděli zaběhl v čase 2:56:20 hodiny. Je přihlášený na individuální kilometr, v němž před dvěma lety triumfoval na OH a je úřadujícím mistrem světa, a s bratrem Petrem na delbkanoi na olympijské pětistovce. Pětinásobný olympijský medailista Dostál pojede pětistovku a kilometr.

V Szegedu bude závodit i bronzový čtyřkajak z loňského mistrovství Evropy v Račicích Michal Kulich, Daniel Havel, Jakub Špicar a Radek Šlouf. Špicar s Havlem pojedou také v deblkajaku na olympijské distanci 500 metrů, která jim loni přinesla stříbro na ME. V Szegedu se očekává nabitá konkurence, protože většina států využívá možnost nasadit dvě lodě do jedné disciplíny.

Přímé přenosy ČT sport Plus ze Světového poháru v Szegedu

Sobota:
10:00–10:55
14:00–14:50
Neděle:
12:00–12:50

Body do olympijského žebříčku získává pro konkrétní zemi vždy nejlepší loď, přičemž v individuálních kategoriích se hodnotí dohromady všechny disciplíny od 200 metrů po pět kilometrů.

„Kvalifikace bude pro všechny hodně náročná po všech stránkách: časově, finančně, psychicky a pro závodníky samozřejmě hlavně fyzicky. Olympijských míst je opravdu málo, přičemž světová a především evropská špička je hodně široká a vyrovnaná. Ani sportovci pomýšlející na medaile nemohou žebříček podcenit, je potřeba bodovat co nejvíce na všech soutěžích, dokud nebude v sezoně 2027 jasné umístění v rankingu zajištující účast na OH,“ upozornil reprezentační trenér Pavel Hottmar.

Do žebříčku se v následujících dvou sezonách počítá nejlepších osm z deseti mezinárodních závodů, mezi něž vedle podniků SP patří také mistrovství Evropy a mistrovství světa. Důležitou roli může hrát správně zvolená strategie.

Josef Dostál
Zdroj: kanoe.cz/Anna Navrátilová

„Budeme muset pružně reagovat na naše aktuální možnosti podle vývoje žebříčků a vývoje výkonnosti našich reprezentantů v různých disciplínách, zaměřovat se na disciplíny s největší šancí na vysoké bodové zisky. Body za medaile jsou totiž výrazně odstupňované oproti dalším umístěním. Mezi 1. a 2. místem je stejný bodový rozdíl jako mezi 2. a 4. místem a stejný jako mezi 4. a 12. místem. Kdo bude pravidelně první nebo druhý, může být v klidu, všichni ostatní musí čekat na kombinace bodových zisků konkurenčních federací, především v individuálních žebříčcích, kde lze bodovat do jednoho žebříčku ze čtyř různých tratí,“ doplnil Hottmar.

Další Světový pohár se uskuteční příští týden v Německu v Brandenburgu. V červnu pak bude následovat mistrovství Evropy a od 9. do 12. července tuto sezonu Světového poháru uzavře podnik v Montrealu.

