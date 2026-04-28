Dostál k novému systému: Raději bych byl doma s rodinou a neobjížděl všechny závody

Josefa Dostála čeká náročnější období, než si představoval. Elitní český kajakář se bude muset zúčastnit většího počtu závodů, aby sbíral body do světového žebříčku v rámci nového systému olympijské kvalifikace v rychlostní kanoistice.
Na Hry do Los Angeles mohou Dostálovi pomoct úspěchy z oblíbené pětistovky, protože v individuálních kategoriích se žebříček tvoří ze všech tratí dohromady.
Předchozí systém kvalifikace, kdy se kvóty získávaly především na mistrovství světa v předolympijském roce, Dostálovi vyhovoval mnohem víc. „Raději bych byl doma s (snoubenkou) Anežkou a (synem) Jonatánkem a neobjížděl všechny závody,“ povzdechl si třiatřicetiletý český reprezentant. Na vrcholné úrovni závodí už dlouho a chtěl by prožívat i jiné životní radosti než závodění.
Nyní se ale kajakářům do rankingu započítá osm z deseti závodů v následujících dvou letech, mezi nimiž jsou vedle MS a kontinentálních šampionátů také všechny podniky Světového poháru. Dostál v minulosti některé akce vynechával, ale to už si nyní nemůže dovolit, protože body se sice získávají pro stát, ale v Česku žádný kajakář podobných kvalit není.
Navíc v boji o šest individuálních míst nebude hrát roli, zda se jedná o olympijský kilometr, nebo některou z neolympijských distancí. Stejné body se budou získávat za úspěchy na pětistovce, dvoustovce i v závodě na 5000 metrů. Z každé akce se zohlední to nejlepší umístění. „Tohle je věc, která hodně závodníkům přijde nefér, protože jsou ve světové špičce specialisté na pět kilometrů, kteří vyhrají takřka každý závod a vyjedou místo pro svůj stát,“ poznamenal Dostálův trenér Pavel Davídek.
Pro Dostála to znamená, že se může k šanci na obhajobu olympijského zlata na 1000 metrů propracovat přes pětistovku, v níž je pětinásobným mistrem světa včetně loňského titulu v Miláně. „Trénujeme podobný tréninkový plán jako dosud, tedy na kilometr. Ale v hlavě máme, že se soustředíme s trenérem na pětistovku,“ konstatoval Dostál.
Má za sebou první přípravu na sezonu v roli otce. S rodinou byl na všech zahraničních soustředěních. Aby se mohla tréninku věnovat i jeho partnerka Anežka Paloudová, která rovněž závodila na Hrách v Paříži, pomáhali jim na kempech střídavě prarodiče z obou stran. „Na soustředěních to bylo náročnější. Byl jsem zvyklý si po tréninku lehnout, ale teď jsem se staral o synáčka. Byla to vzpruha pro mentální pohodu, ta fyzická trochu trpěla. Řekl bych, že jsem si docela zvykl. Nový člen týmu je perfektní zlepšovač nálady, ale občas po nocích taky zajímavý budíček,“ vyprávěl Dostál.
Loňské narození syna mu změnilo priority. „Tituly jsou krásné, ale to mimino je víc. Ne že by mi to bylo jedno, ale chci hlavně ukázat Jonatánovi, že umím rychle pádlovat, že je táta nejrychlejší na světě. A ještě radši to ukážu třeba i jeho sourozencům,“ řekl pětinásobný olympijský medailista.
Před Hrami v Paříži, kde získal pod pěti kruhy poprvé zlato, ho trenér Davídek naučil, že nikoliv samotný závod, ale cesta k úspěchu je cíl. „Začaly mě bavit tréninky, příprava na ty závody. Na druhou stranu mě od té doby baví mnohem míň ty závody. Olympiáda dobrá, ale některé ty tréninky před ní, to byl fakt masakr. Některé ty časy byly fakt husté,“ svěřil se Dostál.
Do mezinárodní sezony vstoupí příští týden na Světovém poháru v Szegedu, kde se zároveň začne bojovat o letní Hry 2028 v Los Angeles.